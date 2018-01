Garfagnana



Asl, possibile riorganizzazione dell'emergenza territoriale

giovedì, 18 gennaio 2018, 17:51

di andrea cosimini

Era già nell'aria un nuovo cambiamento nel sistema di emergenza-urgenza in Valle del Serchio. Dalla primavera del 2018 (anche se ancora non c'è una tempistica certa) questo cambiamento potrebbe diventare realtà. Sulla scorta del decreto Balduzzi, infatti, è possibile che anche la Regione Toscana arrivi a programmare nei prossimi mesi una riorganizzazione complessiva dell'emergenza territoriale.



Un ragionamento, in tal senso, sarebbe già in atto. Anche se, per delineare possibili scenari futuri, risulta ancora presto. Di certo, al momento, c'è solo la garanzia che, se ci saranno cambiamenti nel sistema, questi saranno frutto di una consultazione a livello locale con le istituzioni interessate e verranno sicuramente calibrati sui singoli territori. Di più, se non altro a livello ufficiale, non è dato ancora sapere.



Intanto però in Valle del Serchio sembrano rincorrersi voci di possibili cambiamenti che potrebbero interessare i due stabilimenti ospedalieri di Castelnuovo di Garfagnana e Barga. In particolare, ed è l'ipotesi che preoccupa di più, si vocifera di una possibile de-medicalizzazione dei mezzi di emergenza in entrambi i presidi. Ipotesi che però, al momento, non sembra trovare riscontro da parte dell'Azienda Usl Nord ovest.



A segnalare il rischio di una massiccia de-medicalizzazione in Toscana, comunque, ci aveva già pensato nei giorni scorsi lo stesso vicepresidente della commissione sanità del consiglio regionale Stefano Mugnai, capogruppo di Forza Italia, che aveva presentato un'interrogazione alla giunta, tutt'ora rimasta senza risposta, in cui si parlava del taglio di 25 punti di emergenza territoriale con medici in ambulanza.



"A fronte dei tagli - aveva affermato Mugnai a mezzo stampa -, purtroppo sistematici, sul sistema sanitario regionale, si paventa anche per l’emergenza urgenza territoriale una massiccia de-medicalizzazione del territorio con creazione di “punti di emergenza territoriale” dotati di ambulanze blsd dislocati sul territorio in misura di uno ogni mille abitanti (parametro tra l’altro non contemplato dal decreto ministeriale 70/2015 o legge Balduzzi). Il taglio dovrebbe riguardare, a livello regionale, circa 25 Pet con medico a bordo a favore di mezzi con soli volontari a bordo, e altri mezzi medicalizzati saranno invece sostituiti con mezzi infermierizzati".



Questa possibile riorganizzazione aveva portato lo stesso esponente di Forza Italia a riflettere sugli eventuali scenari nel caso in cui a farne le spese fossero stati i territori montani.

"Se la riorganizzazione riguardasse anche territori vasti ma scarsamente abitati o montani – aveva incalzato Mugnai – vi sarebbe un problema nel garantire l’assistenza in emergenza. La legge Balduzzi contempla invece parametri correttivi per le zone disagiate, appunto per garantire l’adeguata funzionalità dei percorsi clinico-assistenziali (in certi casi di fondamentale importanza per salvare vite umane come nei casi di infarto o ischemie cerebrali)".



Insomma, in attesa che la giunta regionale scopra finalmente le carte, la questione della possibile riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza è destinata a tenere sulle spine i pazienti della Valle del Serchio.