Bvlg rinnova il tradizionale incontro con i soci della Garfagnana

Garfagnana



mercoledì, 17 gennaio 2018, 12:14

di loreno bertolacci

Come consuetudine anche quest’anno la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana BVLG ha organizzato il tradizionale incontro con i soci dell’area Garfagnana. Un momento importante nel quale la banca fa sentire in modo inequivocabile la propria presenza sul territorio e la propria vocazione che è sempre stata quella del mantenimento dell’identità territoriale con la precisa volontà di investire le proprie risorse sempre e comunque nelle zone di appartenenza.



Risorse che anche quest’anno sono state distribuite tra gli studenti particolarmente meritevoli dalle scuole primarie fino alle superiori con numerose borse di studio, ben 54 e premi per il raggiungimento degli obiettivi per gli studenti universitari. Ad ulteriore conferma di quanto questa banca punti sulle nuove generazioni vi è il “Club Giovani Soci” 2018 che offre a tutti i giovani soci correntisti della banca agevolazioni a vario titolo, corsi di formazione linguistica, fotografica, gite culturali etc.



Alla presenza dei vertici della banca e del folto pubblico che ha riempito al bella location della sala congressi della filiale di Gramolazzo sono state illustrate le iniziative dell’istituto ed i suoi risultati di gestione dell’esercizio 2017 che sono più che lusinghieri. Hanno partecipato anche diversi sindaci della valle oltre che docenti di varie scuole di ogni ordine e grado, che hanno visto premiato l’impegno didattico profuso con i loro studenti. Il “premio eccellenza” ad una figura che si è particolarmente distinta nel nostro territorio nell’anno 2017 è andato quest’anno al famoso maestro di musica nativo di Vergemoli Luigi Roni. Alla fine dell’incontro non poteva mancare un rinfresco a tutti i presenti in sala.



La “Festa del Socio” si è rivelata proprio un successo derivato da una politica gestionale della banca che, in un tempo di fusioni bancarie, scandali di vario tipo, acquisizioni e chi più ne ha più ne metta, la BVLG ha preferito mantenere una dimensione locale, curando la propria identità territoriale, acquisendo sempre più fiducia dai propri clienti ed investendo le risorse sul territorio di appartenenza per farlo crescere e di conseguenza crescere anche lei insieme alla collettività di appartenenza.



Una banca in sintesi che lavora sull’economia reale e non sulla finanza. Con questa politica si è guadagnata un “rating” di solidità (CET1) pari a 18,7, di gran lunga migliore rispetto alla media nazionale pari a circa 12. Numeri difficili da comprendere per i non addetti ai lavori ma che stanno a dimostrare quanto sano ed affidabile sia questo istituto di credito in una giungla fatta di tante realtà bancarie in grosse difficoltà.