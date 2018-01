Garfagnana



Carabinieri, controlli a tappeto: tre denunce e una patente ritirata

sabato, 13 gennaio 2018, 14:08

Nella giornata di ieri (12 gennaio), i carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana hanno svolto un servizio straordinario di controllo e vigilanza del territorio. L’attività rientra nell’ambito dei servizi volti a prevenire e reprimere i reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio, e per contrastare il fenomeno legato al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti.



Specifica attenzione è stata rivolta altresì anche al controllo della circolazione stradale mediante l’attuazione di diversi posti di controllo lungo le principali arterie stradali.

Nel complesso l’attività istituzionale, che ha visto l’impiego di 13 pattuglie con 27 militari e 13 mezzi, ha consentito di sottoporre a controllo sette esercizi pubblici e 62 autoveicoli, con l’identificazione di 88 persone delle quali 6 sottoposte a misure di sicurezza/arresti domiciliari.

Al termine dei controlli sono state elevate tre contravvenzioni al codice della strada, con una patente di guida ritirata, per violazione alle norme di comportamento/sorpasso in curva e sono stati denunciati in stato di libertà due cittadini italiani per porto di armi ed oggetti atti ad offendere: un 35enne censurato di Barga controllato all’interno della propria auto a Borgo a Mozzano sulla sp 20 dai militari del Nor – Aliquota Radiomobile e trovato in possesso di due coltelli e un 52enne censurato di Gallicano controllato nella propria auto, sempre a Borgo a Mozzano, sulla sp 20 dai militari del Nor e trovato in possesso di un coltello.



Non solo. E’ stato denunciato in stato di libertà anche un cittadino italiano 47enne censurato di Pisa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sorpreso a Gallicano, in località Ponte di Campia (sp 20) dai militari della stazione di Gallicano con una quantità di 2,8 grammi di hashish. Da un controllo approfondito sono stati rinvenuti, occultati sulla persona, 12 grammi marijuana, suddivisi in più dosi. Gli operanti hanno eseguito la perquisizione domiciliare al termine della quale hanno rinvenuto nell’abitazione altri 8 grammi marijuana, 5 grammi di semi di marijuana e 5 rametti di pianta di marijuana.