Garfagnana : castiglione di garfagnana



Festa del Regalo e inaugurazione della nuova Sala della musica

domenica, 7 gennaio 2018, 20:56

di simone pierotti

E' stata una giornata di grande festa quella di oggi a Castiglione di Garfagnana. Si è ripetuta la storica Festa del Regalo, antica e sentita tradizione del paese che si ripete da 387 anni. Si tratta di una cerimonia che rinnova il voto che la popolazione locale nel 1631 dedicò alla Madonna per averli salvati da una terribile pestilenza.

Così un bambino di età inferiore ai 6 anni viene scelto tutti gli anni per portare alla Madonna del Rosario e al Bambin Gesù: questa mattina è toccato al piccolo Lorenzo Lucchesi di 4 anni, accompagnato dai genitori Nico e Fabiola e dalla sorella Letizia. Il bambino ha indossato simbolicamente la fascia di primo cittadino poi, accompagnato dalle autorità, è uscito dal palazzo comunale con la musica della Filarmonica Alpina di Castiglione che ha eseguito alcuni brani. Tutti i presenti si sono recati in corteo alla Chiesa di San Michele Arcangelo dove il bambino prescelto ha cponsegnato oro, incenso e mirra alla Madonna e al Bambino. Al termine della cerimonia la festa è proseguita con l'inaugurazione della restaurata Sala della Musica di Castiglione che fungerà da sede per la Filarmonica Alpina e ospiterà un piccolo museo sulla stessa associazione.