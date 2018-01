Garfagnana



Castiglione, tanti interventi per abbattere le barriere architettoniche

martedì, 9 gennaio 2018, 12:59

di simone pierotti

L’amministrazione comunale di Castiglione e il primo cittadino Daniele Gaspari, fanno il punto sui lavori effettuati negli ultimi anni per l’abbattimento delle barriere architettoniche sul territorio comunale.

Partiamo dall’intervento sulla cosiddetta “piazzola”, molto amata dagli abitanti locali. “Il primo lavoro è stato quello di consentire a tutti la percorrenza della famosa “piazzola” di Castiglione, una terrazza all’ingresso del borgo, dove i turisti e non possono ammirare l’intera Garfagnana. Prima di questo lavoro, infatti, risultava difficoltoso avvicinarsi per ammirare il panorama a causa delle grandi radici degli alberi che stavano sfondando anche il muro si contenimento”.

“Gli altri interventi di cui tutta l’amministrazione va orgogliosa sono stati l’installazione dell’altalena nella frazione di Campori, unica in tutta la Valle del Serchio, la realizzazione di un parcheggio per disabili all’interno del centro storico, sempre a Campori, la creazione delle rampe d’ingresso nei locali ch ospitano le scuole primarie nel capoluogo, la realizzazione, presso il campo sportivo Sisti – Balfucci di Castiglione, di un’area per consentire anche ai portatori di handicap la visione delle partite di calcio in corretta sicurezza e tranquillità”.

Tanti interventi per superare le barriere architettoniche che non si fermano qua. “Il gruppo di maggioranza non ha intenzione di fermarsi e sta già lavorando alla realizzazione di una pedana per abbattere le barriere architettoniche alla chiesa di San Michele e un nuovo parcheggio per disabili fuori dalle mura del centro storico”.