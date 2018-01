Garfagnana



Ciaspolata in notturna con pernotto al rifugio Burigone (1420 m) a San Pellegrino in Alpe

sabato, 13 gennaio 2018, 20:45

Officina Natura propone per il week-end del 3-4 febbraio una suggestiva ciaspolata in notturna con pernotto al rifugio Burigone (1420 m) a San Pellegrino in Alpe. Ritrovo a San Pellegrino in Alpe, centro storico più alto dell'Appennino Tosco-Emiliano, intorno alle ore 18 (Possibilità di noleggiare le ciaspole in loco al costo di € 10 per due giorni compresi i bastoncini). Inizio della ciaspolata su facile strada forestale, illuminati da una luna quasi piena. Dopo circa 40 - 45 minuti si giungerà al bel rifugio, dove i gestori ci accoglieranno con una lauta e deliziosa cena. Dopo cena, ci inoltreremo nel silenzio della natura che ci circonda e, illuminati dalla luce della luna, potremo ammirare il paesaggio magico e surreale intorno a voi. Tornati al rifugio, gusteremo il meritato riposo. La mattina, dopo colazione, bella e semplice ciaspolata in direzione del "giro del diavolo" per poi fare ritorno al paese di San Pellegrino. Per il pranzo Officina Natura propone due opzioni: di fronte ad un maestoso panorama con un bel panino se le condizioni del tempo lo permetteranno, altrimenti pranzo presso il ristorante Da Pacetto a San Pellegrino in Alpe.

Cosa indossare: scarponi da trekking rigidi alti invernali. Ghette e pantaloni da trekking invernali. Oppure pantaloni da sci che hanno già le ghette. Pile, giacca antipioggia e antivento. Guanti e cappello.

Cosa portare: il sacco-lenzuolo o sacco a pelo, un asciugamano, un paio di ciabatte e necessaire per l'igiene personale.

Il costo della cena + pernotto + colazione è di € 49 (escluse bevande e dolci). Da commissionare direttamente al rifugio.

E' richiesta la prenotazione entro martedì 30 gennaio. Numero max 12 persone.

Il contributo richiesto dall'associazione è di € 30

Per info e prenotazioni chiama Federica 3387901829 o scrivi a info@officinanatura.org