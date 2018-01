Garfagnana



Coldiretti porta le tipicità garfagnine a Roma

mercoledì, 10 gennaio 2018, 11:31

Ci sarà anche una delegazione di Coldiretti Lucca al Centro Congressi Rospigliosi di Roma, dove Coldiretti e Fondazione Symbola presenteranno giovedì 11 gennaio il rapporto sui piccoli Comuni e le tipicità. L’occasione della presentazione del rapporto sarà anche l’occasione per ammirare, per la prima volta, la rassegna dei prodotti tipici dei Comuni con meno di 5mila abitanti che raccontano la storia di un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico senza eguali per la popolazione locale ma anche per il numero crescente di turisti italiani e stranieri che vanno alla ricerca dei tesori nascosti del Belpaese. Un appuntamento al quale prenderanno parte il Presidente di Coldiretti Lucca, Cristiano Genovali e il Direttore, Maurizio Fantini.

L’iniziativa punta a far conoscere le specialità territoriali conservate da generazioni negli angoli più remoti del Paese: nell’occasione verrà quindi illustrato lo studio su “Piccoli Comuni e tipicità” con la mappa, i numeri e le dimensioni di una ricchezza straordinaria del “Made in Italy”. Una risorsa del Paese custodita fuori dai tradizionali circuiti turistici che secondo Coldiretti potrà essere finalmente valorizzata e promossa grazie alla nuova legge n.158/17 che contiene misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. All’incontro interverranno Antonio De Caro Presidente Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Ermete Realacci Presidente Fondazione Symbola, Roberto Moncalvo Presidente Nazionale di Coldiretti.