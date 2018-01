Commemorazione del 75° anniversario della ritirata di Russia al Poggio

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 15 gennaio 2018, 12:58

Ennesima tragedia in alta Garfagnana. Stamattina, intorno alle 12, due persone sono rimaste intossicate in un'abitazione privata, presumibilmente, dal monossido di carbonio. Una è deceduta, l'altra è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Cisanello con Pegaso. Notizia in aggiornamento

lunedì, 15 gennaio 2018, 11:30

In vista delle imminenti elezioni politiche la Lega Nord sezione Medievale/Garfagnana e Lucca/Piana promettono battaglia sul territorio con veto per gli alleati di centrodestra

domenica, 14 gennaio 2018, 10:27

Cristiano Tamarri, per il direttivo Pd di Fabbriche di Vergemoli, interviene sulla vicenda giudiziaria che ha visto protagonista il dottor Roberto Bufo, ex amministratore del luogo, per chiedere al sindaco Michele Giannini di sospenderlo dall'incarico di componente del comitato di rappresentanza dei cittadini

sabato, 13 gennaio 2018, 20:45

Officina Natura propone per il week-end del 3-4 febbraio una suggestiva ciaspolata in notturna con pernotto al rifugio Burigone (1420 m) a San Pellegrino in Alpe. Ritrovo a San Pellegrino in Alpe, centro storico più alto dell'Appennino Tosco-Emiliano

sabato, 13 gennaio 2018, 14:08

Al termine dei controlli sono state elevate tre contravvenzioni, con una patente di guida ritirata, e denunciati due cittadini italiani per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, più un terzo cittadino di Pisa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sorpreso a Gallicano

sabato, 13 gennaio 2018, 13:04

Inaugurato stamattina (sabato 13 gennaio) il nuovo impianto di trasformazione del marmo in località Roccalberti, a Camporgiano, gestito dalla neonata Apuana Lavorati srl. La nuova segheria darà lavoro, inizialmente, a cinque persone