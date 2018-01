Convegno sulla Linea Gotica a Molazzana

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 26 gennaio 2018, 11:24

I Canali Ruffa e Barca, a Gallicano, tonano in sicurezza, grazie ai lavori che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord sta completando con le risorse dell’Unione europea, intercettate sulla linea di finanziamento del Piano di sviluppo rurale

venerdì, 26 gennaio 2018, 10:18

C’è un imprenditore, un piccolo imprenditore del settore edilizio, che sembra in dirittura d’arrivo per essere scelto per fronteggiare il fuoco di fila dello sbarramento renziano

mercoledì, 24 gennaio 2018, 14:05

Sono state colte di sorpresa dall'interruzione dell'acqua per 24 ore da parte della società Gaia per alcuni lavori alle tubazioni. Disagi per alcune famiglie del comune di Villa Collemandina con figli piccoli a carico e anche un cittadino invalido

mercoledì, 24 gennaio 2018, 12:09

L’Unione Comuni Garfagnana, sempre sensibile a questa tematica, in collaborazione con il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, propone per sabato 27 gennaio alle ore 9,30 presso il cinema Eden di Castelnuovo di Garfagnana la proiezione per le scuole del film “Il viaggio di Fanny” diretto da Lola Doillon, con Léonie...

mercoledì, 24 gennaio 2018, 11:49

Netto cambio di strategia a Fabbriche di Vallico rispetto alle impostazione di Giurlani. Il sindaco Giannini con due atti di lungo periodo, R.U. e piano intercomunale, ha messo una pietra tombale sulla possibilità che potesse essere fatta una centrale a biomasse a Fabbriche di Vallico

lunedì, 22 gennaio 2018, 12:28

Dopo le segnalazioni dei cittadini del comune di Camporgiano, la Lega Nord Mediavalle e Garfagnana, con il suo segretario Simone Simonini, alcuni mesi fa si recò in comune dal sindaco Pifferi Francesco per chiedere lumi sullo stabilimento comunale “Il prato”