Dal Cipe oltre 19 milioni per l'area lucchese

venerdì, 12 gennaio 2018, 11:11

Tragedia a Villa Collemandina. Un pensionato di 71 anni, Umberto Chiari, mentre raccoglieva legna per casa assieme al fratello, è morto cadendo in un dirupo, in località Canigiano (vicino al ponte Vergai) dopo un salto di 50 metri

venerdì, 12 gennaio 2018, 09:07

Chiusa dalle 20 di ieri sera (giovedì 11 gennaio) la sp 71 di San Pellegrino, nel comune di Castiglione di Garfagnana, per un incidente che ha visto coinvolte due auto rimaste incastrate lungo la strada. Solo in mattinata i due mezzi sono stati rimossi e la strada è stata riaperta

giovedì, 11 gennaio 2018, 12:05

Le aziende agricole potranno vendere direttamente i propri prodotti trasformati e cucinati anche in forma itinerante. E’ il caso, per esempio come il castagnaccio, i necci e i matuffi (la polenta con il sugo di carni miste) che potranno essere cucinati e somministrati in strada, e di molte altre ricette...

mercoledì, 10 gennaio 2018, 16:51

L’unione Comuni Garfagnana sta lavorando a un nuovo modello di mobilità per la Garfagnana. L’obiettivo è definire un sistema di trasporto intermodale e integrato, basato sull’implementazione del servizio ferroviario esistente e sull’attivazione di servizi locali di adduzione all’asse ferroviario

mercoledì, 10 gennaio 2018, 11:31

Ci sarà anche una delegazione di Coldiretti Lucca al Centro Congressi Rospigliosi di Roma, dove Coldiretti e Fondazione Symbola presenteranno giovedì 11 gennaio il rapporto sui piccoli comuni e le tipicità

martedì, 9 gennaio 2018, 22:18

In tanti, specialmente bambini, si sono ritrovati per accogliere lo scorso 5 gennaio l’arrivo della Befana, direttamente in treno, alla stazione di Poggio. L’evento, organizzato dal gruppo Donatori Frates di Poggio-Sillicano-Filicaia e dall’Associazione Monte Volzi, ha avuto un notevole successo: erano infatti circa 200 le persone presenti