Garfagnana



Elezioni: Donzelli, Giorgianni, Totaro e Rossi guidano le liste di Fratelli d'Italia

lunedì, 29 gennaio 2018, 16:41

Sarà il capogruppo in consiglio regionale Giovanni Donzelli a guidare le liste per l'elezione alla Camera dei Deputati di Fratelli d'Italia nei collegi proporzionali della Toscana. Dietro di lui Letizia Giorgianni, presidente dell'Associazione vittime del Salva-banche che ha guidato la battaglia dei risparmiatori di Banca Etruria e che sarà candidata anche nel collegio uninominale 1 Camera di Firenze-Novoli-Peretola.



Al Senato proporzionale Fratelli d'Italia punta sull'uscente Achille Totaro (Toscana 1) e sull'assessore all'urbanistica del Comune di Grosseto Fabrizio Rossi (Toscana 2) nel collegio guidato dalla deputata uscente Giovanna Pertenga. Dietro a Totaro anche l'ex consigliere regionale Marina Staccioli. Tre, in tutto, i collegi uninominali toscani nei quali il centrodestra sarà rappresentato da Fratelli d'Italia. Oltre a Giorgianni, correranno due imprenditori e portavoce provinciali del partito: Riccardo Zucconi alla Camera a Lucca e Patrizio La Pietra al Senato a Pistoia.



"Come annunciato da Giorgia Meloni abbiamo premiato il merito - sottolinea il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Francesco Torselli - fra chi si è guadagnato la candidatura con le battaglie in Consiglio regionale, chi ha ben operato da parlamentare e chi brilla come amministratore locale. Oltre ai nostri rappresentanti del territorio corrono con noi figure che, pur non provenendo dalla politica, si sono impegnate nel difendere valori che ci rappresentano e che hanno risposto all'appello ai patrioti lanciato da Giorgia Meloni al congresso nazionale di Trieste".



Ecco la lista dei candidati al proporzionale



Camera



Toscana 1 (Prato, Pistoia, Lucca, Massa): Paola Frassinetti, Giovanni Donzelli, Letizia Giorgianni, Riccardo Zucconi.



Toscana 2 (Pisa, Poggibonsi, Livorno): Giovanni Donzelli, Letizia Giorgianni, Luigi Lanera, Antonella Meropini.



Toscana 3 (Firenze Novoli, Firenze Scandicci, Sesto F.no, Empoli): Giovanni Donzelli, Letizia Giorgianni, Paolo Sebastiani, Angela Sorice



Toscana 4 (Arezzo, Siena, Grosseto): Giovanni Donzelli, Letizia Giorgianni, Francesco Michelotti, Giovanna Carlettini



Senato



Toscana 1: Achille Totaro, Marina Staccioli, Patrizio La Pietra, Angela Sirello



Toscana 2: Giovanna Petrenga, Fabrizio Rossi, Paola Nucci, Francesco Lucacci