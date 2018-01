Garfagnana : gallicano



Frontale tra due auto, due feriti e traffico bloccato

martedì, 16 gennaio 2018, 16:38

di andrea cosimini

Due feriti dopo un incidente frontale tra due auto in località Piezza a Gallicano. L'impatto si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 14.20, proprio a pochi metri dall'ingresso nella frazione di Ponte di Campia.



Sul posto si è diretta subito una pattuglia dei carabinieri per i rilievi. Da una prima e sommaria ricostruzione dell'accaduto, tutt'ora in corso di accertamento, pare che una delle due auto coinvolte, una Lancia che in quel momento proveniva da Castelnuovo, abbia perso improvvisamente il controllo, probabilmente a causa del manto stradale bagnato, ed abbia finito per invadere la carreggiata opposta scontrandosi frontalmente con una Renault, diretta invece verso il capoluogo.



Lo schianto è stato forte ed entrambi i conducenti, un uomo e una donna, ne sono usciti feriti. Sul posto si sono quindi precipitate due ambulanze del 118 con i sanitari che prima si sono accertati delle condizioni dei due pazienti, poi li hanno trasferiti, l'uno (l'uomo), meno grave, al pronto soccorso di Castelnuovo, mentre l'altro (la donna), all'ospedale San Luca di Lucca seppur in codice giallo.



Grossi problemi infine sono stati ravvisati soprattutto sul fronte della viabilità. Sul posto infatti si è diretta una squadra della polizia provinciale che ha dovuto bloccare il traffico, in entrambi i sensi di marcia, con conseguenti disagi per i tanti automobilisti incolonnati per diversi chilometri.



Intervenuto sul luogo dell'incidente anche un mezzo della provincia che ha provveduto agli interventi di bonifica della strada con la rimozione, attraverso l'utilizzo di una pompa e con l'ausilio di altro materiale, della cospicua quantità d'olio (proveniente dal motore) che si era riversata a terra dopo l'impatto.



Una volta messa in sicurezza la carreggiata, e una volta rimosse entrambe le auto con l'ausilio del carro-attrezzi, la strada è stata finalmente riaperta intorno alle 16.30.