Garfagnana



Garfagnana, aspettando la Befana sulle piste da sci

venerdì, 5 gennaio 2018, 10:41

Arriva l'Epifania, che tutte le feste si porta via. Feste che sono state davvero ricche di soddisfazioni per tutti gli operatori della montagna toscana. Tantissimi sono stati gli appassionati che hanno scelto le località della nostra regione per Natale o San Silvestro e che anche nei primi giorni del 2018 hanno potuto approfittare di piste perfettamente innevate.

Spiccano in questi ultimi giorni le iniziative legate all'arrivo della Befana, che farà la sua comparsa sulle piste per regalare doni e dolciumi ai bimbi, accompagnata da fiaccole, piatti tipici o con le tradizionali Befanate del Monte Amiata.

Il Bollettino (ricordiamo che il Bollettino è suscettibile di variazioni in base alle condizioni meteo).

Abetone: altezza neve cm 50/130, impianti aperti 16/17. Sono aperti tutti gli impianti tranne la sciovia Monte Gomito. Sono agibili tutti i raccordi sci ai piedi tra le diverse zone del comprensorio.

Aperti gli snowpark in Val di Luce e in zona Pulicchio.

La pista da fondo è agibile per gli escursionisti. Info: www.multipassabetone.it

Amiata: altezza neve cm 30/70. Impianti aperti 4/8. Sono aperti i seguenti impianti: Sciovia Crocicchio a servizio della Pista Crocicchio-Dedo e della Pista Canalgrande braccio Macinaie; Seggiovia Cantore a servizio della Pista Vetta, del Canalgrande braccio Macinaie e della Pista Direttissima; Sciovia Asso di Fiori a servizio della parte finale della Pista Direttissima; Sciovia Jolly

a servizio del Campo Scuola Macinaie. E' disponibile inoltre il bus Navetta Macinaie/Cantore (andata e ritorno) dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (con pausa pranzo) per permettere il collegamento del Polo Macinaie al resto della Stazione Invernale in seguito al guasto della Seggiovia Macinaie (salvo ripristino della seggiovia).

Per quanto riguarda il bus Navetta Cantore-Vetta Amiata (necessario per evitare congestionamento parcheggi zona Vetta) questo sarà nuovamente disponibile il 6 ed il 7 Gennaio 2018.

E' aperta la pista di sci nordico di Pian della Piscina. Info: www.amiataneve.it



Cutigliano/Doganaccia: altezza neve cm. 80/100, impianti aperti 4/4.

www.doganaccia2000.it

Garfagnana: altezza neve cm 30/70, impianti aperti 6/6. Sono aperti tutti gli impianti di Careggine e del Casone di Profecchia. Aperti tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici.

Zeri: altezza neve 40/50, impianti aperti 3/3.

Gli appuntamenti

All'Abetone la Befana arriva il 5 gennaio in piazza (ore 18.30) con i maestri di sci e degustazione di neccci, vin brulé e cioccolata; alle ore 21 sempre del 5 gennaio la ritroviamo in Piazza della Val di Luce e poi il giorno 6 sulle piste della Val di Luce, Selletta e Riva (mattina).

Sull'Amiata, tradizionali “befanate”, canti e cori nei villaggi della montagna.

Il 5 e 6 gennaio a Radicofani dalle ore 21.00, si aspetta la Befana insieme alla Banda Musicale e degustando vin brulè con biscotti, ciacce, ecc. Sempre il 5 e 6 gennaio a Saragiolo (Piancastagnaio), Bagnore, Bagnolo e Marroneto (S. Fiora) - Befanate: Il gruppi festosi di uomini vestiti in modo insolito percorrono le strade riproponendo il loro antico canto di questua.

Il 6 gennaio - Abbadia San Salvatore - Arrivano i Magi: nel pomeriggio "I Re Magi" partono dall'Abbazia e si recano in Santa Croce per l'offerta dei doni a Gesù Bambino.

6 gennaio - Saragiolo - Corteo dei Magi: Odalische, portatori, cavalli e numerose altre comparse sfilano per le vie del paese accompagnando i Magi nel piazzale della Chiesa dove è allestito il presepe vivente.

A Cutigliano, venerdì 5 presso la Casa della Befana (ore 17:00) la befana aspetta i bambini carica di doni; a Pian degli Ontani – Piazza dell’Acerone ore 21:00 Canto della Befana nelle borgate di Pian di Novello e Pian degli Ontani - Discesa della stella cometa; in Località Il Melo (ore 17.30) Arrivo della Befana e Vin Brulè. Alla Doganaccia si scia in notturna dalle ore 18 alle 21, meteo permettendo.

Garfagnana: al casone di Profecchia alle 19.30 Fiaccolata della Befana, a seguire fuochi di artificio e veglione, alle 22.00 la Befana porta i doni ai bambini.

A Zeri

Tutti i giorni alle ore 10.30 facile ciaspolata accompagnata verso il Monte Fabei e il Monte Spiaggi. Possibilità di noleggio ciaspole.

Agonismo: il 5 gennaio all'Abetone slalom gigante valido per il circuito Toscananeve (allievi e ragazzi); dall'8 gennaio sono in programma tre giorni di gare organizzate dallo S.C. Top Ski : 2 slalom e 2 giganti validi per il Circuito Fis Cittadini maschile e femminile. Tutte le prove si svolgeranno allo Stadio di Slalom di Abetone.