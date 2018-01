Garfagnana



Giorno della memoria e del ricordo: le iniziative sul territorio provinciale

martedì, 16 gennaio 2018, 13:49

Come ogni anno, l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in provincia di Lucca (Isrec), insieme con laProvincia e il Comune di Lucca, la Scuola per la Pace e molti altri Comuni del territorio ha elaborato, coordinato e promosso un programma fitto e articolato di iniziative per celebrare sia il Giorno della Memoria (27 gennaio), sia il Giorno del Ricordo (10 febbraio).



Il programma è stato illustrato oggi (martedì 16 gennaio) nel corso di una conferenza stampa, svoltasi a Palazzo Ducale, a cui sono intervenuti il presidente dell'Isrec Stefano Bucciarelli, il vicepresidente della Provincia Maurizio Verona, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini.

Il centro tematico di quest'anno è il razzismo, a ottanta anni dall'introduzione delle Leggi "razziali", emanate nel 1938 a più riprese dal fascismo, con il loro culmine nei provvedimenti per la difesa della razza italiana del 17 novembre, proclamate trionfalmente da Mussolini, controfirmate dal Re, sostenute ufficialmente a tutti i livelli, dal Manifesto degli scienziati razzisti alla Dichiarazione sulla Razza emessa dal Gran Consiglio del Fascismo.

La scelta è in sintonia con il meeting regionale organizzato dalla Regione Toscana che si svolgerà presso il Mandela Forum di Firenze,intitolato appunto "Dal razzismo allo Stato di diritto (1938-2018). A ottant'anni dalle leggi 'razziali' del fascismo, a settant'anni dalla promulgazione della Costituzione della Repubblica italiana e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo".

Il tema sarà affrontato in primo luogo da due mostre che saranno allestite a Palazzo Ducale: la prima intitolata "La razza nemica, la propaganda antisemita nazista e fascista" (a cura della Fondazione Museo della Shoah di Roma), ci aiuta a comprendere come sia stato possibile che centinaia di migliaia di uomini comuni abbiano potuto partecipare attivamente alla persecuzione e all'uccisione della minoranza ebraica dell'intera Europa. La mostra esamina quale ruolo abbia avuto la propaganda antisemita nella Germania nazista e nell'Italia fascista. In quest'ottica la rassegna espositiva analizza a fondo le ragioni, le dinamiche, le forme, nonché i contenuti e i protagonisti di tale fenomeno.

La mostra sarà inaugurata giovedì 18 gennaio alle 17.00 (Palazzo Ducale). Nell'occasione Marcello Pezzetti, uno dei massimistorici della Shoah, co-curatore della mostra nonché consulente storico di Roberto Benigni durante le riprese del film "La vita è bella",presenterà la mostra e il pubblico avrà quindi la possibilità di visitarla con una guida d'eccezione.

Successivamente Fausto Garcea, Docente Scuola dello Sport CONI e Marco Vignolo Gargini, saggista, ricorderanno la figura di Egri Erbstein, allenatore della Lucchese degli anni '30, capace di portare la compagine rossonera fino al settimo posto in serie A nella stagione 1936/1937. Erbstein viene colpito direttamente dalla leggi razziali fasciste del 1938 e si ritrova a non poter più far frequentare una scuola pubblica alle sue figlie, viene costretto ad una vita instabile e precaria; nel dopoguerra sarà allenatore del Grande Torino e morirà nella tragedia di Superga il 4 maggio 1949.

L'esposizione rimarrà allestita a Palazzo Ducale fino al 10 febbraio, poi sarà ospitata alla Fortezza di Mont'Alfonso (Castelnuovo di Garfagnana) dal 15 febbraio al 2 marzo e, successivamente, al Palazzo della Cultura di Cardoso (Stazzema) dal 9 al 18 marzo.

La seconda mostra si intitola "Porrajmos, altre tracce sul sentiero per Auschwitz" ed è stata realizzata in nuova versione da Istituto di Cultura Sinta, Associazione Nevo Drom, Associazione Sinti Italiani Prato.

La mostra ripercorre, attraverso racconti, il dramma del Porrajmos, lo sterminio di rom e sinti, una pagina di storia sicuramente poco conosciuta.

Questa mostra sarà inaugurata sabato 20 gennaio alle 10.00 (per le scuole superiori) ed alle 16.30 (per tutta la cittadinanza)con la presenza del co-curatore Luca Bravi. Nell'occasione il tema del Porrajmos sarà trattato con la rievocazione di una significativa vicenda sportiva.

La mostra resterà aperta a Palazzo Ducale fino al 10 febbraio e, successivamente, sarà ospitata a Borgo a Mozzano (13-23 febbraio), Barga (26 febbraio – 11 marzo) e Castiglione Garfagnana (17 marzo – 8 aprile).

Entrambe le mostre saranno visitabili, nel periodo della loro permanenza a palazzo Ducale, dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00. Le scuole superiori possono richiedere (contattando la Scuola per la Pace) visite guidate, potendo contare su guide specializzate dell'Istituto storico della Resistenza.

Per le scuole primarie e medie sarà invece possibile richiedere

Da segnalare poi che il 26 gennaio alle 15.00 a Palazzo Santini di Lucca si terrà un Consiglio comunale di Lucca e provinciale congiunto sul tema del Giorno della Memoria.

A partire da questa tematica principale, altri filoni di memoria animeranno le iniziative lucchesi.

Tra questi, il già citato tema dello sport: per questo il 30 gennaio alle ore 21.00 al Cinema Astra e il 31 alle 10.00 al cinema Centrale (per le scuole), sarà proiettato il docufilm "L'allenatore errante". La storia di Egri Erbstein sarà raccontata da testimoni (la figlia di Erbstein, Susanna Egri Erbstein), storici (Luciano Luciani ed Emmanuel Pesi), tifosi della Lucchese di Lucca United e dai ragazzi della scuola media di Camigliano. Sarà presente Susanna Egri, figlia di Erbstein. L'iniziativa è promossa in collaborazione con Comune di Capannori e Cineforum Ezechiele.

In ricordo delle vittime della Shoah che iniziarono il loro ultimo viaggio dalla nostra provincia, a Bagni di Lucca si ricorderà, come tutti gli anni, la storia del Campo di concentramento per ebrei che funzionò presso l'ex Grande Albergo "Le Terme", da cui partirono per Auschwitz 98 ebrei; sul sito, nell'occasione sarà inaugurata una targa. In ricordo di Luciana Pacifici, la più piccola tra quelle vittime (aveva solo 18 mesi - ndr), a Viareggio (il padre della bimba era un ebreo viareggino), le sarà intitolato il ponte pedonale sul canale Burlamacca.

A Camaiore il tema del razzismo sarà declinato, a cura di ANFASS e CREA, con approfondimenti sul T4, il piano nazista di soppressione dei disabili, con una mostra e con l'intervento di Michael Von Cranach, psichiatra e scrittore tedesco che molto ha contribuito allo studio di quella vicenda.

A Lucca (Real Collegio) dal 17 febbraio al 4 marzo è in programma la mostra fotografica "In the memory" di Luca Romano, rassegna espositiva, che grazie alle suggestive immagini in bianco e nero, permette al visitatore di entrare virtualmente nella terribile atmosfera del campo di Auschiwitz.

E' inoltre aperto, quest'anno, anche il capitolo della deportazione politica, nello spettacolo realizzato dal liceo artistico musicale "Passaglia" di Lucca (ispirato alla figura di Vera Salomon, attualmente presidente onoraria dell'Aned, l'associazione nazionale degli ex deportati politici) e nella iniziativa viareggina sui "triangoli rossi".

Si segnala infine che domenica 11 marzo sarà organizzato un viaggio della memoria che ci porterà a visitare il campo di Fossoli, il Museo al Deportato di Carpi ed il Museo di Nonantola (Modena).

Il 10 febbraio – Giorno del Ricordo – al Real Collegio di Lucca, luogo storico dove molti esuli vissero al loro arrivo nel capoluogo per diversi anni, è in programma alle 10.00 un Consiglio Comunale di Lucca e Provinciale congiunto, proprio per riflettere sul dramma dell'esodo fiumano, giuliano e dalmato e sulla più complessa questione del confine orientale italiano.

Ricordiamo che quest'anno il viaggio organizzato per gli studenti dalla Regione Toscana si svolgerà nei luoghi che narrano la vicenda novecentesca del confine orientale, dal 12 al 16 febbraio 2018. Tra i cento partecipanti che su due pullman percorreranno l'itinerario del ricordo, ci saranno anche studenti lucchesi accompagnati dalle insegnanti che, nei mesi scorsi, hanno curato la loro preparazione con l'intervento di esperti dell'Istituto storico della Resistenza e di testimoni.

Numerosissimi sono poi gli altri appuntamenti che i singoli Comuni della nostra provincia hanno voluto promuovere per rendere omaggio e conservare una memoria ed un ricordo che fanno parte della nostra storia e della nostra identità democratica.