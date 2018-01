Garfagnana



Grande successo per l’arrivo della Befana alla “Biblioteca del donatore” di Poggio

martedì, 9 gennaio 2018, 22:18

di michele masotti

In tanti, specialmente bambini, si sono ritrovati per accogliere lo scorso 5 gennaio l’arrivo della Befana, direttamente in treno, alla stazione di Poggio. L’evento, organizzato dal gruppo Donatori Frates di Poggio-Sillicano-Filicaia e dall’Associazione Monte Volzi, ha avuto un notevole successo: erano infatti circa 200 le persone presenti. Seppure sia arrivata con qualche minuto di ritardo (Trenitalia non fa sconti neppure alla Befana), l’arzilla “vecchietta” ha dispensato a tutti i bambini la consueta calza piena di caramelle e cioccolatini. Per i più grandi, invece, sono stati offerti vin brulè, cioccolata calda con i classici “befanini” o zuccarini fatti dalle volontarie di queste due associazioni.

La grande partecipazione ha sorpreso, e naturalmente anche soddisfatto, gli organizzatori che si stanno producendo in una serie di iniziative, anche di carattere letterario, mirate a rendere la “Biblioteca del donatore” come un punto di riferimento per tutta la comunità locale. Il prossimo appuntamento in programma da queste attive associazioni è previsto per la “pentolaccia” carnevalesca.