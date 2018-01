Il comune di Pieve Fosciana riceve in dono un presepio dalla Sicilia

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 27 gennaio 2018, 10:26

Cronica carenza di personale, peggioramento del servizio e delle condizioni di lavoro, mancato confronto con le sigle sindacali. Sono queste le motivazioni principali per cui Uilposte Toscana e Slc-Cgil Toscana hanno deciso di proclamare sciopero degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive dal 26 gennaio al 20 febbraio 2018 in tutta...

venerdì, 26 gennaio 2018, 16:28

In Garfagnana la neve ha raggiunto un'altezza di 20/50 centimetri. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia e anche tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici

venerdì, 26 gennaio 2018, 14:42

Nei giorni scorsi presso il museo della Linea Gotica, ubicato a Molazzana, si è tenuto un interessante convegno sugli avvenimenti verificatesi in Garfagnana nella seconda guerra mondiale, tra il settembre 1943 e l’aprile 1945

venerdì, 26 gennaio 2018, 11:24

I Canali Ruffa e Barca, a Gallicano, tonano in sicurezza, grazie ai lavori che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord sta completando con le risorse dell’Unione europea, intercettate sulla linea di finanziamento del Piano di sviluppo rurale

venerdì, 26 gennaio 2018, 10:18

C’è un imprenditore, un piccolo imprenditore del settore edilizio, che sembra in dirittura d’arrivo per essere scelto per fronteggiare il fuoco di fila dello sbarramento renziano

mercoledì, 24 gennaio 2018, 14:05

Sono state colte di sorpresa dall'interruzione dell'acqua per 24 ore da parte della società Gaia per alcuni lavori alle tubazioni. Disagi per alcune famiglie del comune di Villa Collemandina con figli piccoli a carico e anche un cittadino invalido