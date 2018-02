Garfagnana



Il Partito Comunista candidato alle prossime elezioni

giovedì, 1 febbraio 2018, 09:17

Raccolte le firme necessarie, Il Partito Comunista e' ufficialmente candidato alle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018. Nelle ultime settimane, i militanti del PC e del Fronte della Gioventu' Comunista sono stati presenti nelle piazze e nelle case del popolo di tutta la Toscana impegnandosi per la raccolta delle firme necessarie per presentare il partito alle elezioni. Tale obiettivo e' stato raggiunto. In Toscana sono state consegnate quasi 2 mila firme superando il numero minimo richiesto.



"Grazie al nostro impegno - si legge in una nota - e di tutti i simpatizzanti che ci hanno aiutato e che hanno sottoscritto le nostre liste, i comunisti oggi tornano anche sulla scheda elettorale con il loro nome, con la falce e il martello e il loro programma di lotta. Un programma che oggi punta ad organizzare gli studenti, i lavoratori, disoccupati e pensionati contro il sistema di sfruttamento e guerrafondaio costruito oggi dall' Unione Europea, dalle Banche e dal grande capitale monopolistico. Oggi piu' che mai e' necessario rompere con questo sistema e lottare affinché venga dato tutto il potere ai lavoratori".



Tutti i candidati uninominali Camera



1-Firenze-Novoli-Peretola: Settesoldi Annalisa

2-Firenze-Scandicci: Rizzo Marco

3-Sesto Fiorentino: Cristallo Sabrina

4-Empoli: Roncucci Ambra

5-Prato: Zanieri Enrico

6-Pistoia: Bardi Roberto

7-Arezzo: Catello Salvatore

8-Massa: Bondielli Marco

9-Lucca: Marchetti Katiuscia

10-Pisa: Casole Paolo

11-Poggibonsi: Duranti Marzia

12-Siena: Bettollini Nicola

13-Livorno: Berni Caoli

14-Grosseto: Salvaterra Alessandra



Uninominali Senato

Toscana-01 Firenze: Baracchi Sergio.

Toscana-02 Sesto Fiorentino: Cagnoli Silvia.

Toscana-03 Prato: Facchinetti Alessandro Massimo.

Toscana-04 Arezzo: Lastella Marisa.

Toscana-05 Lucca: Pianelli Franco.

Toscana-06 Pisa: Nieri Moira.

Toscana-07 Livorno: Pappalardo Francesco



Plurinominali Camera

Toscana-01(Prato, Pistoia ,Lucca, Massa): Rizzo Marco, Marchetti Katiuscia, Bondielli Marco, Sorrentino Angela

Toscana-02(Pisa-Livorno): Rizzo Marco, Cristallo Sabrina, Sale Francesco, Duranti Marzia

Toscana-03 (Firenze-Mugello-Empoli): Roncucci Ambra, Zanieri Enrico, Settesoldi Annalisa, Mignani Corso

Toscana-04 (Arezzo, Siena, Grosseto): Berni Caoli, Catello Salvatore, Salvaterra Alessandra, Bettollini Nicola



Plurinominali Senato

Toscana-01 (Firenze, Prato, Lucca, Pistoia, Massa): Baracchi Sergio, Cagnoli Silvia, Facchinetti Alessandro Massimo, Sanni Daniela

Toscana-02 (Arezzo, Pisa, Livorno, Grosseto, Siena): Nieri Moira, Pappalardo Francesco, Lastella Marisa, Pianelli Franco