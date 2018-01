Garfagnana



Il presidente Giani in visita ad "Un presepe diversamente uguale" di Pontecosi

lunedì, 8 gennaio 2018, 12:03

di lorenzo fiori

Il presidente del consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, ha fatto visita ad "Un presepe diversamente uguale" di Pontecosi ideato, organizzato e curato dal Centro socio-culturale San Magno e facente parte della rete presepiale regionale "Terre di presepi".

Il presidente, appassionato di tradizioni locali, è rimasto molto "colpito" per la completa accessibilità della fantasmagorica grotta di San Magno e per la bellezza e l'originalità' altruistica di questo, particolare, presepe.

Ricordiamo che, come si può percepire dal titolo attribuito ("Un presepe diversamente uguale"), questo presepe non è "normale", anzi è molto di più. Infatti, i personaggi che si potranno vedere sono stati interamente dipinti dalle mani ma soprattutto dal cuore delle persone diversamente abili ed dai loro amici-aiutanti.

Inoltre, è stata colta l'occasione per trattare e dialogare, anche, di salienti problematiche inerenti al paese in questione, come: la messa in sicurezza dell'invaso idroelettrico gestito dall'Enel, la verifica dell'accessibilità a fondi stanziati per la manutenzione di beni architettonici ed infine sono state consegnate le firme raccolte per il ripristino della fermata di treni nella stazione di Pontecosi.