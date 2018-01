Garfagnana : camporgiano



Inaugurata la nuova segheria, un sogno che si avvera

sabato, 13 gennaio 2018, 13:04

di andrea cosimini

Quella di stamani (sabato 13 gennaio), per la Garfagnana, è stata una giornata di festa. Con l'inaugurazione della nuova segheria, realizzata in località Roccalberti a Camporgiano, il nostro territorio potrà infatti vantare un nuovo impianto di trasformazione del marmo con ricadute positive sia in termini economici che occupazionali.



Il nuovo impianto, tecnologicamente all'avanguardia, sarà gestito dalla neonata Apuana Lavorati srl, una società nata su iniziativa della cooperativa Apuana Marmi, che ne detiene il 60 per cento, assieme ai due partner Turba Cava Romana e Versilia Marmi che sin sono spartiti equamente la restante parte delle quote. All'interno della segheria sarà possibile realizzare semilavorati e lavorati, con l'impegno a lavorare almeno il 50 per cento di quanto estratto sul territorio (nel pieno rispetto dell'ambiente), rispettando quindi il protocollo sottoscritto con la regione Toscana circa la cosiddetta "filiera corta".



I primi ad essere soddisfatti dell'inaugurazione, stamattina, erano proprio i tre rappresentanti della nuova società che dovrà occuparsi di gestire l'impianto. Da una parte Ottavio Baisi, presidente non solo della cooperativa Apuana Marmi ma anche della nuova società Apuana Lavorati, dall'altra Lorenzo Vannucci, della Versilia Marmi (socia al 20 per cento della neonata società), e infine Luigi Turba, della Turba Cava Romana (anch'essa socia al 20 per cento).



"Finalmente si è avverato un sogno - sono le parole a caldo del presidente Ottavio Basi - per cinque o sei generazioni di Vagli e della Garfagnana. Dopo circa un anno e mezzo di lavori, finalmente inauguriamo questo impianto che gode al suo interno di una lucidatrice, di una macchina per la resinatura, di telai per la produzione delle lastre e un reparto di esposizione di quest'ultime. Inizialmente il nuovo impianto darà lavoro a cinque persone. Ma se riusciremo a partire con la produzione, alternando due turni, potremo aumentare i posti di lavoro di altre tre unità".



Baisi, nel suo intervento inaugurale, ha anche ricordato la lunga ricerca, da parte della cooperativa, di trovare un impianto per la trasformazione del marmo sul nostro territorio ed ha approfittato della notevole presenza di rappresentanti del mondo politico per lanciare sensibilizzare quest'ultimi ad una serie di interventi necessari per partire finalmente a pieno regime.



"Fin dagli anni '70 - ha ricordato Baisi - la cooperativa ha cercato di acquistare una segheria in Val Pedogna ma, purtroppo, il progetto non è andato a buon fine e l'impianto è stato poi venduto. Quindi ci ha riprovato trattando l'acquisto della segheria di Piazza al Serchio con la società Sema, ma anche in questo caso la trattativa non è andata in porto. Ci abbiamo però voluto riprovare per non abbandonare la nostra gente. Così abbiamo lavorato a stretto contatto con i sindaci di Camporgiano, Francesco Pifferi, e di Vagli Sotto, Mario Puglia, nei quali abbiamo trovato fattiva disponibilità nel ricevere tutta la documentazione amministrativa preliminare e non impantanarci a livello burocratico. Siamo riusciti quindi ad ottenere una concessione della durata di 27 anni degli agri marmiferi, nonché 6 milioni di finanziamento per la segheria, con tanto di autorizzazioni industriali rinvenute con speditezza. Abbiamo infine costituito la nuova società, la Apuana Lavorati, con soci scelti, non a caso, ma per la loro serietà e professionalità dimostrata in questi anni".



"Sfruttando la presenza del mondo politico - ha però concluso Baisi - mi preme sollecitare le autorità presenti affinché si impegnino in due interventi necessari: primo, essenziale, l'approvazione dei piani attuativi; secondo, altrettanto importante, la realizzazione del braccio di ferrovia che dalla stazione di Poggio possa congiungere il Pip".



Soddisfatti per l'inaugurazione della nuova segheria anche gli altri due protagonisti della Apuana Lavorati srl. "Il tempo - ha spiegato Lorenzo Vannucci della Versilia Marmi - ci dirà se è stato fatto un buon investimento a seconda dei risultati futuri. Questa idea, partita dalla cooperativa Apuana Marmi, è stata comunque sposata dalle tre aziende pensando alla popolazione del posto".



"E' senza dubbio un giorno di festa - ha commentato, a sua volta, Luigi Turba della Turba Cava Romana -. Tre aziende si sono messe insieme. Non è una cosa semplice. Ma questa scelta darà valore all'intera comunità".



Presenti alla cerimonia anche molte autorità militari, a partire dal maggiore Giorgio Picchiotti della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana, e molti esponenti del mondo imprenditoriale e scolastico, a partire dal provveditore Donatella Buonriposi. Dopo la benedizione da parte del parroco, il taglio del nastro, e un minuto di silenzio per ricordare la memoria di Gostino Landi, ex sindaco di Vagli, venuto a mancare da poche ore.



Per quanto riguarda il parterre politico, sono intervenuti in sequenza:



Il sindaco di Camporgiano Francesco Pifferi: "Non c'è gioia più bella di cominciare, citando Cesare Pavese. Questa nuova impresa va nel segno della ricerca e dell'innovazione tecnologica e gestionale. Un progetto che rappresenta un fiore all'occhiello per la regione Toscana sia in termini di "filiera corta" che di sostenibilità ambientale. Mi preme infine omaggiare il coraggio e la lungimiranza della collaborazione instaurata tra la cooperativa Apuana Marmi e l'imprenditoria privata. Questo stabilimento dà un segnale reale per l'occupazione".



Il sindaco di Vagli Sotto Mario Puglia: "Questi sono fatti, non parole. La concessione per 27 anni degli agri-marmiferi a una cooperativa locale. Bravo Ottavio, hai realizzato un sogno".



Il senatore Andrea Marcucci: "Si festeggiano i 60 anni della cooperativa Apuana Marmi nel migliore dei modi. Siete un esempio per tutti. L'inaugurazione di oggi è un segnale decisivo per invertire la tendenza di crisi di questi anni. Abbiamo un enorme ricchezza sul territorio che è la nostra comunità e la sua voglia di lavorare. Ci sono stati anni difficili, è vero, ma questi sono stati superati con determinazione e caparbietà proprio grazie al sacrificio dei cavatori di Vagli".



L'onorevole Raffaella Mariani: "Quante volte i cavatori, quando ci incontravano, ci facevano presente che in Garfagnana mancava un posto dove poter provvedere alla trasformazione del marmo. Finalmente oggi c'è. Mi piace questo cda che ha saputo rapportarsi con l'imprenditoria di altri territorio. Così si fa".



L'assessore regionale Marco Remaschi: "Abbiamo tante sfide da affrontare in questo settore. Da una parte la sostenibilità ambientale ed economica. Dall'altra la valorizzazione della materia prima. Il nostro, infatti, è un marmo pregiato. E' importante poterlo escavare, ma è importante anche poterlo lavorare e trasformare in loco. Questo perché crea una ricaduta sul territorio in termini occupazionali, imprenditoriali e turistici".



Il consigliere regionale Stefano Baccelli: "Ricordo bene i tempi difficili della cooperativa Apuana Marmi in quanto ero presidente, allora, della provincia. Stamani si tratta di una realizzazione straordinaria di per sé, ma ancora più straordinaria se si considerano i tempi difficili vissuti dalla cooperativa".



La consigliera regionale Ilaria Giovannetti: "Oggi è una giornata di festa. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla cooperativa che non ha mai smesso di inseguire il suo sogno guidata dall'amore per la loro terra".



Il presidente del Parco Alpi Apuane Alberto Putamorsi: "Credo che la politica oggi dimostri, avendo investito con intelligenza, di poter aiutare la comunità tutta e costruire qualcosa di positivo per il territorio. Ritengo che coltivare il marmo con il rispetto per l'ambiente sia la miglior attività imprenditoriale in essere".



Il presidente dell'Unione dei comuni della Garfagnana Nicola Poli: "Era un progetto di difficile realizzazione perché portato avanti da privati. La presenza della politica oggi, però, è proprio per testimoniare che ci sono imprenditori che hanno investito sul nostro territorio in tempi di crisi. Le istituzioni, dal canto loro, hanno accompagnato questi privati nel loro progetto".



Presente, anche se non è intervenuto, il vice-presidente provinciale Mario Puppa. La mattinata si è conclusa con una degustazione.