Incidente a San Pellegrino, strada chiusa per due auto rimaste incastrate

venerdì, 12 gennaio 2018, 13:16

Per la progettazione del II stralcio del Sistema tangenziale di Lucca sono stati destinati 5 milioni, mentre 14 milioni e 450 mila euro sono stati assegnati per la realizzazione di un ponte sul fiume Serchio che colleghi la ss 12 'dell'Abetone e del Brennero' e la sp 1 Francigena, sempre...

venerdì, 12 gennaio 2018, 11:11

Tragedia a Villa Collemandina. Un pensionato di 71 anni, Umberto Chiari, mentre raccoglieva legna per casa assieme al fratello, è morto cadendo in un dirupo, in località Canigiano (vicino al ponte Vergai) dopo un salto di 50 metri

giovedì, 11 gennaio 2018, 12:05

Le aziende agricole potranno vendere direttamente i propri prodotti trasformati e cucinati anche in forma itinerante. E’ il caso, per esempio come il castagnaccio, i necci e i matuffi (la polenta con il sugo di carni miste) che potranno essere cucinati e somministrati in strada, e di molte altre ricette...

mercoledì, 10 gennaio 2018, 16:51

L’unione Comuni Garfagnana sta lavorando a un nuovo modello di mobilità per la Garfagnana. L’obiettivo è definire un sistema di trasporto intermodale e integrato, basato sull’implementazione del servizio ferroviario esistente e sull’attivazione di servizi locali di adduzione all’asse ferroviario

mercoledì, 10 gennaio 2018, 11:31

Ci sarà anche una delegazione di Coldiretti Lucca al Centro Congressi Rospigliosi di Roma, dove Coldiretti e Fondazione Symbola presenteranno giovedì 11 gennaio il rapporto sui piccoli comuni e le tipicità

martedì, 9 gennaio 2018, 22:18

In tanti, specialmente bambini, si sono ritrovati per accogliere lo scorso 5 gennaio l’arrivo della Befana, direttamente in treno, alla stazione di Poggio. L’evento, organizzato dal gruppo Donatori Frates di Poggio-Sillicano-Filicaia e dall’Associazione Monte Volzi, ha avuto un notevole successo: erano infatti circa 200 le persone presenti