Garfagnana



Insediato il nuovo consiglio provinciale di Lucca

martedì, 9 gennaio 2018, 22:08

E' Maurizio Verona, sindaco del comune di Stazzema, il nuovo vicepresidente della provincia di Lucca. Lo ha annunciato nella seduta di insediamento del nuovo consiglio provinciale il presidente Luca Menesini che ha presieduto la prima assemblea consiliare di Palazzo Ducale dopo il rinnovo delle cariche consiliari a seguito dei risultati delle elezioni dello scorso 17 dicembre.

"Una seconda consiliatura della Provincia dei sindaci – ha dichiarato Menesini – che comincia la sua avventura sotto migliori auspici rispetto al 2015, nuove prospettive e finalmente un po' di risorse inserite nella recente legge di Bilancio dello Stato che ci consentiranno di completare e programmare interventi e opere pubbliche sulle principali competenze dell'ente: edilizia scolastica e viabilità. La provincia si conferma, poi, ente adatto al coordinamento di servizi e attività comunali e consoliderà nei prossimi anni il ruolo di collegamento tra i comuni stessi e il territorio provinciale".

Temi ripresi anche dal vicepresidente Verona il quale, augurando buon lavoro a tutta l'assemblea consiliare, ha detto che "dopo i tagli degli scorsi anni, la provincia di Lucca grazie alle risorse messe a disposizione nella legge di Bilancio potrà adesso varare una sorta di nuova sturt up".

Un vicepresidente versiliese, quindi, dopo che già nella precedente consiliatura l'ex sindaco di Forte dei Marmi Umberto Buratti aveva ricoperto la stessa carica dall'autunno del 2015 alla primavera del 2017. A Buratti (decaduto dopo le elezioni amministrative del maggio scorso) era succeduto il sindaco di Careggine Mario Puppa.

Maurizio Verona, 50enne di Seravezza, una laurea in scienze politiche e relazioni internazionali, ha ricoperto vari incarichi e ruoli all'interno della nota azienda Henraux (lavorazione del marmo) che ha sede proprio a Seravezza. In aspettativa dal 2006 a causa degli incarichi amministrativi, Verona è stato consigliere comunale a Stazzema dal 1990 al 1999, poi vicesindaco dello stesso comune dal 2004. A metà anni 2000 è stato assessore della Comunità montana dell'Alta Versilia e per due anni (2006-2008) presidente della stessa Comunità montana. Successivamente commissario straordinario della Comunità Montana dell'Alta Versilia con funzioni anche di revisore contabile per la trasformazione dell'ente in Unione dei Comuni; ente di cui è stato presidente dal gennaio 2009. Dal 26 maggio del 2014 è sindaco di Stazzema.

Nel corso della stessa seduta i gruppi politici in consiglio hanno indicato il nome del proprio capogruppo.

Ecco, di seguito, i 12 componenti del nuovo consiglio provinciale e i rispettivi capigruppo: Per il Pd: Nicola Boggi (capogruppo),Luca Poletti, Maurizio Verona, Lucio Pagliaro, Sara D'Ambrosio, Alessandro Profetti e Andrea Carrari; per la lista "Alternativa civica centrodestra" Riccardo Giannoni (capogruppo), Maurizio Marchetti, Pietro Frati e Simone Simonini";Luigi Troiso, capogruppo della lista "Provincia civica e progressista".