Garfagnana : castiglione di garfagnana



Intossicati dal monossido di carbonio in un'abitazione: un morto e un ferito grave

lunedì, 15 gennaio 2018, 12:58

di andrea cosimini

L'episodio risale alle 12 circa di stamattina (lunedì 15 gennaio). In un'abitazione privata in località Ca' La Palma, nel comune di Castiglione di Garfagnana, sulla via che conduce alla frazione di San Pellegrino in Alpe, due persone, tra i 30 e i 40 anni, sono rimaste intossicate (si presume) da monossido di carbonio. Ad avere la peggio una delle due che è deceduta sul posto, mentre l'altra è stata trasportata in codice rosso, con l'ausilio dell'elisoccorso Pegaso, all'ospedale Cisanello di Pisa.



Da una prima e sommaria ricostruzione dell'accaduto pare che i due si trovassero in casa dove l’aria, nella notte, era diventata irrespirabile. La mamma di uno dei due (anche se non è ancora esclusa, al momento, l'ipotesi che si tratti di due fratelli), allarmata dal fatto che non rispondeva al telefono, ha chiamato i carabinieri.



Il maresciallo, una volta giunto sul posto, è entrato nell'abitazione, rischiando molto, ed ha aperto le finestre. Purtroppo, però, uno dei due uomini era deceduto. L’altro è stato invece soccorso, "intubato" e trasportato con Pegaso all'ospedale Cisanello. Per mancanza di spazi idonei intorno all'abitazione, l'elicottero non è potuto atterrare così il medico, all'interno dell'elicottero, si è dovuto calare con il verricello per provvedere, assieme ai sanitari, al recupero della persona ferita. E’ morto anche un cane che era in casa con loro.



L'allarme è giunto alla caserma dei vigili del fuoco alle 12.07 di stamattina da parte dei carabinieri di Castiglione di Garfagnana che erano intervenuti, a loro volta, sul posto con una pattuglia.



Ancora non si conoscono i motivi che possano aver causato la probabile fuoriuscita di monossido. Sul posto sono tutt'ora presenti le squadre dei vigili del fuoco di Castelnuovo di Garfagnana che stanno provvedendo, con gli auto-protettori, ad entrare all'interno dell'abitazione e mettere in sicurezza l'area.



Notizia in aggiornamento