Garfagnana



Lega Nord: "Elezioni, nessun sostegno a Giannini e Baldini"

lunedì, 15 gennaio 2018, 11:30

In vista delle imminenti elezioni politiche la Lega Nord sezione Medievale/Garfagnana e Lucca/Piana promettono battaglia sul territorio con veto per gli alleati di centrodestra.



"Apprendiamo dalla stampa- afferma la Lega - i papabili candidati alle elezioni politiche, e il nostro stato d'animo è diviso a metà, molti candidati sono di gradimento mentre altri a nostro avviso assolutamente improponibili".



"Nel proporzionale - spiega -, in base a scelte condivise nel partito ci sentiamo sicuri fin d'ora di dare assoluto appoggio ai nomi che verranno comunicati nei prossimi giorni/settimane. Nel maggioritario o meglio conosciuto come "uninominale" ci sentiamo fin da ora sicuri di escludere il sostegno ai nomi dei possibili candidati "che girano sui quotidiani locali nelle ultime settimane" Michele Giannini e Massimiliano Baldini. Con il primo non condividiamo la politica sull'immigrazione, come già sottolineato in vari comunicati ufficiali firmati Lega Nord, con il secondo "che attualmente risulta depennato dai registri Lega Nord", non condividiamo alcune scelte politiche fatte durante momenti decisivi per la crescita unitaria e condivisa del partito nella Provincia di Lucca".



"Le nostre precisazioni - conclude - sono dovute (al fine di non dissipare il nostro elettorato) alle molte domande e messaggi ricevuti da cittadini, i quali ci contattano per chiederci chiarezza".