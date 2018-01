Garfagnana



Migliorano le condizioni del migrante caduto in bici. Ghionzoli: "Servono più corsi di educazione stradale"

lunedì, 8 gennaio 2018, 19:07

di andrea cosimini

Sembrano migliorare le condizioni del migrante, O.O. di 37 anni, nigeriano, che ieri mattina (domenica 7 gennaio) ha finito per schiantarsi con la propria bici contro un guard-rail, in località Panicaglia a Gallicano, dopo aver probabilmente perso il controllo del proprio mezzo nel tentativo di raggiungere alcuni suoi amici richiedenti asilo.



Il ragazzo, gestito dall'associazione onlus Partecipazione&Sviluppo, proveniente dalla Misericordia di Camaiore, e ospitato, dal giugno dello scorso anno, in un centro accoglienza a Pian di Coreglia, in via del Mulino, si trova tutt'ora ricoverato all'ospedale Cisanello di Pisa dove è stato trasferito d'urgenza nella giornata di ieri con l'elisoccorso Pegaso. Le sue condizioni però, rispetto a ieri, sembrano essere leggermente migliorate nella giornata odierna.



Stamani, infatti, il giovane si è svegliato, dopo il giorno del terribile impatto, anche se, il trauma cranico riportato non gli ha permesso di ricordare nulla di quanto accaduto. Difficile quindi, anche per gli operatori, cercare di capire dallo stesso richiedente asilo la dinamica precisa di quanto accaduto. Dinamica sulla quale stanno indagando anche i carabinieri di Gallicano che, al momento, sembrano vagliare l'ipotesi che il ragazzo abbia fatto tutto da sè, senza quindi il coinvolgimento di terzi, ed abbia perso, per motivi da chiarire, il controllo della bici lungo un tratto sterrato di una pericolosa discesa.



Oltre al trauma cranico, il migrante ha riportato anche una frattura allo sterno. Il suo miglioramento però ha portato i medici a spostarlo dal reparto di terapia intensiva, dove si trovava fino a oggi, ad un altro reparto di normale ricovero. Mentre la buona notizia è che non risultano, come si sospettava in un primo momento, lesioni a livello della colonna vertebrale. La prognosi rimane comunque riservata al momento.



L'episodio, al di là del semplice fatto di cronaca, ha però spinto il presidente dell'associazione Partecipazione&Sviluppo, Alessandro Ghionzoli, che sul territorio si occupa della gestione di più di 100 richiedenti asilo, a portare nuovamente l'attenzione sul tema della sicurezza stradale e dell'educazione dei migranti al codice della strada.



"Ci tengo a chiarire innanzitutto - spiega Ghionzoli - che le biciclette che forniamo ai richiedenti asilo sono di nostra proprietà e che le concediamo ai ragazzi unicamente dopo avergli fatto firmare un accordo che prevede il rispetto di alcune regole nonché l'impegno al rimborso, con i soldi del pocket-money, in caso di danni. In caso di infrazioni poi la misura che adottiamo è quella di togliere le biciclette al migrante per una settimana (o più) mentre, nel caso di infrazione reiterata, al migrante non concediamo più di usarla".



"Sulla scia di quanto successo ieri - incalza il presidente - ho dato mandato a tutti i miei operatori sul territorio di sensibilizzare maggiormente i richiedenti asilo invitandoli alla prudenza ed al rispetto delle regole quando si spostano in bicicletta. Con la nostra associazione abbiamo organizzato lezioni di educazione stradale, ma c'è bisogno di nuovi corsi. Per questo chiediamo una mano ai vigili locali".



"Sono infine favorevole - conclude Ghionzoli - alla misura adottata dal sindaco Giannini, che ha deciso di multare i migranti che la sera infrangono il codice stradale, perché è importante che questi ragazzi capiscano, anche attraverso queste punizioni, a rispettare le regole del nostro codice".