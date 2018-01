Garfagnana : castiglione di garfagnana



Muore intossicato dal monossido di carbonio, grave l'amico

lunedì, 15 gennaio 2018, 12:58

di andrea cosimini

L'episodio risale alle 12 circa di stamattina (lunedì 15 gennaio). In un'abitazione privata in località Ca' La Palma, nel comune di Castiglione di Garfagnana, al numero civico 21 sulla via che conduce alla frazione di San Pellegrino in Alpe, due uomini, entrambi provenienti da Empoli, sono rimasti intossicati (si presume) da monossido di carbonio.



Ad avere la peggio uno dei due, Marco Alberighi di 40 anni, che è deceduto sul posto, mentre l'altro, M.D.G., di 43 anni, è stato trasportato in codice rosso, con l'ausilio dell'elisoccorso Pegaso, all'ospedale Cisanello di Pisa. Il primo era proprietario della casa, mentre l'altro era un suo amico.



I due si trovavano in casa quando l’aria, nella notte, è diventata irrespirabile. Da una prima e sommaria ricostruzione pare che la fuoriuscita di gas sia stata causata dal malfunzionamento della caldaia che si trovava nel sottoscala all'interno di una tavernetta e che, mano a mano, le esalazioni avrebbero saturato l'ambiente. Ovviamente tutta la dinamica dovrà essere confermata dai periti tecnici.



A lanciare l'allarme sarebbe stata comunque la mamma di uno dei due che, allarmata dal fatto che il figlio non rispondeva al telefono, avrebbe chiamato i carabinieri. I carabinieri della stazione di Castiglione di Garfagnana (intervenuti sul posto), a loro volta, avrebbero poi avvisato i vigili del fuoco di Castelnuovo di Garfagnana.



Il maresciallo sarebbe riuscito ad entrare nell'abitazione, rischiando molto, per aprire le finestre. Purtroppo, però, uno dei due uomini era deceduto. L’altro, invece, è stato soccorso dal 118 che ha mandato sul posto, contemporaneamente, due mezzi (tra cui l'ambulanza medicalizzata di Castelnuovo) e l'elisoccorso Pegaso. Visto che l'elicottero non poteva atterrare, data la zona impervia, sono stati "verricellati" il medico e l'infermiere, mentre il ferito è stato caricato su uno dei due mezzi del 118 e trasportato fino a Pieve Fosciana dove è avvenuto il trasferimento definitivo verso Pisa. Morto, infine, anche il cane che era in casa con loro.



La salma dell'uomo deceduto è stata infine trasportata all'obitorio dell'ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana.