Garfagnana



Open day alla scuola primaria di San Romano

lunedì, 22 gennaio 2018, 09:38

Giovedì 25 gennaio alle ore 15 la scuola primaria di San Romano in Garfagnana apre le porte a genitori e futuri alunni per farsi conoscere in vista delle iscrizioni dell’anno scolastico 2018/2019 che scadono il 6 febbraio.



In tale occasione, verrà data alle famiglie e aspiranti alunni la possibilità di visitare la scuola recentemente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, le aule ed i laboratori e verrà illustrata l’offerta formativa in generale.



L'open day permette di stare concretamente nell'ambiente scolastico,conoscerlo, esplorarlo, viverlo anche se solo per poche ore. Per i bambini piccoli, è fondamentale poter vedere dove trascorreranno le loro giornate e gli spazi che avranno a disposizione e poter iniziare ad identificare ogni luogo con le varie attività. Permette altresì di conoscere le persone che già "abitano" la scuola, le insegnanti, il personale non docente etc. ma anche incontrare i futuri compagni di classe. Dà inoltre modo ai bimbi e alle mamme e ai papà di riflettere sui requisiti che occorrono per fare parte di quella realtà e quindi dà il tempo anche eventualmente di prepararsi, non tanto dal punto di vista delle conoscenze, ma soprattutto dal punto di vista comportamentale; inoltre permette anche di organizzarsi molto concretamente con i materiali e gli strumenti che saranno necessari , seguiti passo passo dal personale docente del plesso.