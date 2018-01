Garfagnana : camporgiano



Pifferi candidato alla Camera: "Metto a disposizione la mia esperienza amministrativa"

lunedì, 29 gennaio 2018, 16:01

di andrea cosimini

Francesco Pifferi, sindaco di Camporgiano, sarà il capolista alla Camera nel Collegio Plurinominale Toscana 1 per la lista Noi con l‘Italia-Udc. A deciderlo è stato il partito che ha messo al quarto posto un'altra lucchese, Alessia Lombardi, mentre ha lanciato per la corsa al Senato, nel collegio 1 plurinominale, l’attuale consigliere comunale di Camaiore Michela Rugani in seconda posizione.



Francesco Pifferi, consigliere comunale nel comune di Camporgiano dal 1990 ed attualmente sindaco, vanta un lungo curriculum politico-amministrativo. E' stato consigliere della Comunità Montana della Garfagnana dal 1990 e presidente dello stesso ente dal 1995 al 2009; ha quindi ricoperto l'incarico di consigliere provinciale di Lucca dal 1994 al 1997 e di assessore provinciale nel biennio 1997-1998. Nella sua carriera amministrativa ha anche rivestito il ruolo di presidente dell'Uncem-Delegazione Toscana dal 2003 al 2005 ed è stato consigliere regionale della Toscana dal 2000 al 2005, vice presidente della commissione speciale “Rapporti con Unione Europea e attività internazionali “, nonché membro della seconda commissione regionale “Agricoltura “, membro dell'ufficio di presidenza della Comunità del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e membro della Comunità del Parco Regionale delle Alpi Apuane.



Rappresentante della Comunità Montana della Garfagnana in seno al G.A.L. Garfagnana, al Consorzio di Promozione “Garfagnana Turistica”, alla società di marketing territoriale “Garfagnana e Appennino”, a Fidi Toscana, nel suo curriculum si legge anche che è stato membro di varie fondazioni operanti nel campo della promozione culturale e della valorizzazione artistica della provincia di Lucca (Fondazione Pascoli, Fondazione Cresci, Fondazione Ricci ed altre).



"Sono orgoglioso - ha commentato Pifferi - del fatto che le forze politiche che compongono Noi con l'Italia-Udc abbiano pensato a me per la candidatura: credo di poter mettere a disposizione della mia terra, la Garfagnana, della provincia di Lucca e dell'intero collegio, la mia esperienza amministrativa, dando voce e rappresentanza a coloro che vedono ancora nella Politica, pulita, onesta e competente, lo strumento essenziale ed insostituibile per risolvere, insieme, i problemi quotidiani delle nostre comunità. Problemi che, in questo momento storico, stanno rendendo difficilissima la vita della nostra gente, privandola di un futuro certo".