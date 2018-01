Provincia, una delegazione ad Accumoli per consegnare il contribuito al nuovo "Parco della Conoscenza"

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 16 gennaio 2018, 17:25

Nonostante che i territori delle montagne Appenniniche ed Apuane siano ricoperti di neve, e che i lupi preferiscano naturalmente scendere verso la pianura, alcuni appassionati di Mangia Trekking, in solitario o in piccoli gruppi, non rinunciano a dedicarsi alla ricerca di qualche avvistamento del predatore

martedì, 16 gennaio 2018, 17:20

Via libera all’indizione del referendum per l’istituzione del Comune di Villa di Castiglione dalla fusione dei comuni di Castiglione di Garfagnana e di Villa Collemandina, in provincia di Lucca

martedì, 16 gennaio 2018, 16:38

Due feriti in un incidente frontale sulla Fondovalle, in località Piezza, intorno alle 14.20. Ad avere la peggio una donna che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca. Notevoli disagi anche al traffico per la chiusura della strada, riaperta solo dopo due ore di intervento

martedì, 16 gennaio 2018, 13:49

Il programma è stato illustrato oggi (martedì 16 gennaio) nel corso di una conferenza stampa, svoltasi a Palazzo Ducale, a cui sono intervenuti il presidente dell'Isrec Stefano Bucciarelli, il vicepresidente della Provincia Maurizio Verona, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini

lunedì, 15 gennaio 2018, 16:38

Si svolgeranno oggi alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Vagli Sopra i funerali Agostino Matteo Landi, 70 anni, ma da tutti conosciuto come Agostino, sindaco di Vagli Sotto dal 1995 al 2004 e noto esponente del Partito socialista italiano in Garfagnana e a livello provinciale

lunedì, 15 gennaio 2018, 16:26

Dopo l’approvazione del piano strutturale intercomunale, nella seduta del 28 dicembre scorso, il consiglio dell’Unione Comuni Garfagnana ha definitivamente approvato anche il piano intercomunale di protezione civile. I comuni dell’Unione si erano dotati di un unico piano di protezione civile già dal 2005