Garfagnana : villa collemandina



Raccoglie la legna con il fratello e cade in un dirupo, muore settantenne

venerdì, 12 gennaio 2018, 11:11

di andrea cosimini - simone pierotti

La tragedia è avvenuta intorno alle 9 di questa mattina (venerdì 12 gennaio). L'uomo, Umberto Chiari, pensionato di 71 anni, residente a Villa Collemandina, stava raccogliendo la legna per casa assieme al fratello in località Canigiano. Un'operazione che andava avanti da alcuni giorni.



Secondo una prima, e sommaria, ricostruzione dell'accaduto, pare che l'uomo stesse concludendo le operazioni di taglio di un albero quando all'improvviso, probabilmente a causa di una spinta con il piede della pianta, è scivolato a causa del terreno scivoloso ed è rotolato per circa 50 metri, lungo un dirupo di 45 gradi di pendenza, finendo direttamente nel greto del fiume sottostante.



Qui è morto sul colpo a causa dei poli-traumi riportati. Ad accorgersi dell'accaduto, e a provvedere immediatamente all'allarme, il fratello che, in quel momento, si trovava con lui.



Sul posto si sono precipitati il 118 e i carabinieri della stazione di Castiglione di Garfagnana. Purtroppo, però, per l'uomo non c'era nulla da fare.



Le operazioni recupero del cadavere sono state effettuate, non senza difficoltà, dai vigili del fuoco. La fitta vegetazione, infatti, ha costretto gli operatori a provvedere al taglio di diverse sterparglie. Alla fine la salma è stata trasportata fino al mezzo dell'agenzia funebre "Garfagnana" che si è occupata del trasferimento.



Il magistrato giunto sul posto ha accertato il decesso ed ha predisposto la restituzione della salma alla famiglia.