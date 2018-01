Garfagnana : gallicano



Sbanda con la bici contro il guard-rail, grave un migrante

domenica, 7 gennaio 2018, 14:06

di andrea cosimini

E' stato trovato riverso a terra, sanguinante, accanto alla sua bicicletta da alcuni passanti che, proprio in quel momento, intorno alle 12.30 di stamattina (domenica 7 gennaio), si trovavano in località Panicaglia, a Gallicano. Protagonista del brutto incidente un richiedente asilo (37 anni), di nazionalità nigeriana, gestito dall'associazione onlus Partecipazione&Sviluppo, ospitato in una struttura a Coreglia, e diretto in quel momento in un altro centro di accoglienza a Gallicano per andare a trovare alcuni suoi compagni.



I passanti, non appena visto il migrante a terra, hanno provveduto subito ad allertare la centrale del 118. Sul posto è stata inviata prontamente un'ambulanza anche se, visto l'importante trauma cranico riportato dal paziente, i sanitari hanno preferito far alzare l'elisoccorso Pegaso che ha trasferito il migrante, in codice rosso, all'ospedale Cisanello di Pisa.



Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri della stazione di Gallicano per cercare di fare luce sulla dinamica esatta dell'incidente. Da una prima, e sommaria, ricostruzione dell'accaduto, però, pare che il migrante (che si trovava da solo al momento della caduta) abbia fatto tutto da sé perdendo improvvisamente il controllo del proprio mezzo lungo un tratto di strada sterrato, in discesa, ed andando a sbattere violentemente contro un guard-rail.



Preoccupato il presidente dell'associazione Partecipazione&Sviluppo, Alessandro Ghionzoli, non appena appresa la notizia: "Il nostro operatore di turno - ha commentato - si sta già dirigendo presso l'ospedale Cisanello di Pisa dove il migrante si trova ora ricoverato. Purtroppo questo episodio è un campanello di allarme che ci spinge a richiedere, con ancora maggior forza, al comando locale dei vigili urbani una fattiva collaborazione nell'organizzare corsi di educazione stradale per questi ragazzi".



Dalle ultime notizie sulle condizioni del ragazzo ferito, pare che esso, oltre al brutto trauma cranico, abbia riportato anche contusioni multiple al torace. La prognosi è riservata.