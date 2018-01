Scivola su una lastra di ghiaccio, muore escursionista

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 20 gennaio 2018, 08:55

A venti anni di distanza da "Il mio west", il comune di Vagli Sotto torna a essere location per un film. Lo ha annunciato il sindaco Mario Puglia, che ha reso noto che la produzione starebbe cercando comparse sul territorio.

venerdì, 19 gennaio 2018, 16:30

In Garfagnana la neve ha raggiunto un'altezza tra i 30 e i 50 centimetri. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia, nel comune di Castiglione di Garfagnana, e tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici

venerdì, 19 gennaio 2018, 16:26

L’associazione ha infatti consegnato al sindaco Mario Puglia undici cartelli da installare in altrettanti stalli per parcheggiare le auto: dieci per i posti riservati ai disabili, con sopra la scritta provocatoria “Vuoi il mio posto? Prendi il mio handicap”, uno per un “parcheggio rosa” dedicato alle mamme in gravidanza e...

giovedì, 18 gennaio 2018, 17:51

Intanto in Valle del Serchio sembrano rincorrersi voci di possibili cambiamenti che potrebbero interessare i due stabilimenti ospedalieri di Castelnuovo di Garfagnana e Barga. In particolare, ed è l'ipotesi che preoccupa di più, si vocifera di una possibile de-medicalizzazione dei mezzi di emergenza

mercoledì, 17 gennaio 2018, 18:24

Una delle caratteristiche peculiari di questo modo diverso di servire pietanze ai tavoli è stato quello di ripensare un lavoro vecchio di secoli; quello di creare un clima familiare nel quale si possano ordinare come in altri locali le varie portate aggiungendo però quelle richieste di variante o quei suggerimenti...

mercoledì, 17 gennaio 2018, 12:14

Un momento importante nel quale la banca fa sentire in modo inequivocabile la propria presenza sul territorio e la propria vocazione che è sempre stata quella del mantenimento dell’identità territoriale con la precisa volontà di investire le proprie risorse sempre e comunque nelle zone di appartenenza