Simonini (Lega Nord): "Su stabilimento "Il prato", impegno mantenuto"

lunedì, 22 gennaio 2018, 09:38

Giovedì 25 gennaio alle ore 15 la scuola primaria di San Romano in Garfagnana apre le porte a genitori e futuri alunni per farsi conoscere in vista delle iscrizioni dell’anno scolastico 2018/2019 che scadono il 6 febbraio

sabato, 20 gennaio 2018, 17:33

Un escursionista tedesco, Stefan Wallenstatter, 28 anni, residente a Rapallo, mentre si trovava con altre due persone sulla Pania della Croce, è scivolato su una lastra di ghiaccio cadendo in un canalone denominato "Buca della Neve". Inutili i soccorsi

sabato, 20 gennaio 2018, 08:55

A venti anni di distanza da "Il mio west", il comune di Vagli Sotto torna a essere location per un film. Lo ha annunciato il sindaco Mario Puglia, che ha reso noto che la produzione starebbe cercando comparse sul territorio.

venerdì, 19 gennaio 2018, 16:30

In Garfagnana la neve ha raggiunto un'altezza tra i 30 e i 50 centimetri. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia, nel comune di Castiglione di Garfagnana, e tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici

venerdì, 19 gennaio 2018, 16:26

L’associazione ha infatti consegnato al sindaco Mario Puglia undici cartelli da installare in altrettanti stalli per parcheggiare le auto: dieci per i posti riservati ai disabili, con sopra la scritta provocatoria “Vuoi il mio posto? Prendi il mio handicap”, uno per un “parcheggio rosa” dedicato alle mamme in gravidanza e...

giovedì, 18 gennaio 2018, 17:51

Intanto in Valle del Serchio sembrano rincorrersi voci di possibili cambiamenti che potrebbero interessare i due stabilimenti ospedalieri di Castelnuovo di Garfagnana e Barga. In particolare, ed è l'ipotesi che preoccupa di più, si vocifera di una possibile de-medicalizzazione dei mezzi di emergenza