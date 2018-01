Garfagnana



Simonini (Lega): "Soddisfatto delle candidature, Lega orientata verso le amministrative"

martedì, 30 gennaio 2018, 15:28

Il segretario della Lega Nord sezione Medievale e Garfagnana, Simone Simonini, esprime soddisfazione dopo la conclusione dei lavori per le candidature di Camera e Senato in vista delle elezioni politiche del 4 marzo



"È stato un lavoro faticoso per quello che mi ha riguardato - dichiara -, ho lavorato insieme ai membri del direttivo provinciale per far sì che si avessero i migliori candidati possibili. Per quanto concerne la nostra sezione, abbiamo provato a fare quadrato, cercando un candidato spendibile in una posizione che avrebbe permesso una possibile elezione nella lista proporzionale. Un personaggio che nei confini della provincia di Lucca, avesse le capacità morali ed etiche per ricoprire tale ruolo istituzionale, unite alla piena coerenza e rispetto dei nostri principi fondanti. La nostra sezione, quindi, augura a tutti i candidati i migliori risultati possibili sia personali che di partito, dando la nostra massima disponibilità per la difficile campagna elettorale".



"Personalmente - sottolinea - voglio ringraziare i rappresentanti di partito che hanno speso il mio nome, ma soprattutto i cittadini che costantemente e giornalmente mi hanno dimostrato fiducia, chiedendomi se fosse stata possibile una mia candidatura, considerando la particolarità politica del territorio e la voglia di cambiamento".



"Il mio obiettivo - conclude - è sempre stato quello di lavorare su questo territorio, facendo, politicamente, tutti i passaggi necessari al fine di acquisire esperienza, senza voler affrettare i tempi, conquistando la fiducia delle persone, restando vicino alle problematiche locali, rappresentando al meglio la Lega Nord toscana nel mio ruolo di consigliere provinciale e consigliere comunale di Molazzana. Il nostro lavoro è orientato verso le amministrative del 2019, dove in Mediavalle e Garfagnana avremo molti comuni al voto, e dove vorremo essere sicuri protagonisti".