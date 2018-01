Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Tamarri (Pd): "Giannini sospenda Bufo dal suo incarico"

domenica, 14 gennaio 2018, 10:27

Cristiano Tamarri, per il direttivo Pd di Fabbriche di Vergemoli, interviene sulla vicenda giudiziaria che ha visto protagonista il dottor Roberto Bufo, ex amministratore del luogo, per chiedere al sindaco Michele Giannini di sospenderlo dall'incarico di componente del comitato di rappresentanza dei cittadini.



"È con grande amarezza - esordisce Tamarri - che ancora una volta la nostra piccola comunità sale alla cronaca purtroppo per le vicende giudiziarie che coinvolgono persone che in passato hanno esercitato la carica di amministratori nei comuni che hanno dato vita all'attuale Fabbriche di Vergemoli".



"La notizia dell'apertura di più fascicoli nei confronti del dottor Roberto Bufo - incalza - e le gravi accuse nei suoi confronti, pur rimanendo assolutamente garantisti ed avendo naturalmente la massima fiducia nel lavoro della magistratura, ci spinge però a chiedere che il sindaco Giannini lo sospenda immediatamente dall'incarico di componente del comitato di rappresentanza dei cittadini di Fabbriche di Vergemoli - organismo consultivo pensato e voluto dall'attuale maggioranza - almeno in attesa che sia fatta definitiva chiarezza su tale vicenda dagli inquirenti".