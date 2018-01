Terminata la 31^ edizione della mostra dei presepi di Pieve Fosciana: tradizione e novità

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 9 gennaio 2018, 22:18

In tanti, specialmente bambini, si sono ritrovati per accogliere lo scorso 5 gennaio l’arrivo della Befana, direttamente in treno, alla stazione di Poggio. L’evento, organizzato dal gruppo Donatori Frates di Poggio-Sillicano-Filicaia e dall’Associazione Monte Volzi, ha avuto un notevole successo: erano infatti circa 200 le persone presenti

martedì, 9 gennaio 2018, 22:08

Per il Pd: Nicola Boggi (capogruppo),Luca Poletti, Maurizio Verona, Lucio Pagliaro, Sara D'Ambrosio, Alessandro Profetti e Andrea Carrari; per la lista "Alternativa civica centrodestra" Riccardo Giannoni (capogruppo), Maurizio Marchetti, Pietro Frati e Simone Simonini";Luigi Troiso, capogruppo della lista "Provincia civica e progressista"

martedì, 9 gennaio 2018, 12:59

L’amministrazione comunale di Castiglione e il primo cittadino Daniele Gaspari, fanno il punto sui lavori effettuati negli ultimi anni per l’abbattimento delle barriere architettoniche sul territorio comunale

lunedì, 8 gennaio 2018, 19:07

Stamattina il migrante, O.O., nigeriano, di 37 anni, si è svegliato all'ospedale Cisanello di Pisa senza ricordare nulla dell'accaduto. Dopo la caduta in bici di domenica, a Gallicano, è però voluto intervenire il presidente dell'associazione Partecipazione&Sviluppo, Alessandro Ghionzoli, per sensibilizzare ancora una volta sul tema dell'educazione stradale

lunedì, 8 gennaio 2018, 16:30

Si terrà giovedì 11 gennaio alle 16 presso la sala consiliare dell’Unione Comuni Garfagnana l’incontro di presentazione delle azioni finanziate dal bando regionale per la condivisione e pubblicizzazione delle iniziative preposte

lunedì, 8 gennaio 2018, 12:03

Il presidente del consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, ha fatto visita ad "Un presepe diversamente uguale" di Pontecosi ideato, organizzato e curato dal centro socio-culturale San Magno e facente parte della rete presepiale regionale "Terre di presepi"