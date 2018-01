Garfagnana



Torna il cinema a Vagli: a maggio sarà il set di un film

sabato, 20 gennaio 2018, 08:55

di eliseo biancalana

A venti anni di distanza da "Il mio west", il comune di Vagli Sotto torna a essere location per un film. Lo ha annunciato il sindaco Mario Puglia, che ha reso noto che la produzione starebbe cercando comparse sul territorio. Intanto sono diverse le iniziative messe in campo dal piccolo comune della Garfagnana, sia sul fronte del turismo sia su quello sociale.

Le riprese dovrebbero partire a maggio 2018. Del cast dovrebbero far parte gli attori Giuseppe Battiston, Francesca Petretto, Mattia Sbragia, Loris Loddi e Antonio Folletto. I luoghi dove avverranno le riprese saranno il fiume Serchio, le cave del marmo, Campocatino, il volo dell'angelo e il ponte tibetano. Un'importante opportunità di visibilità per il comune, che già in passato fu scelto per girare un film con Leonardo Pieraccioni.

Del resto sono già oggi numerosi i turisti che si recano a Vagli Sotto, e il comune sta lavorando per migliorare l'offerta turistica. "Stiamo ristrutturando il laghetto e il parco giochi intorno alla piscina" ha spiegato il sindaco, annunciando che i lavori dovrebbero essere finiti per l'estate. Alta attenzione anche sul fronte sociosanitario. Sono stati infatti installati sul territorio tre defibrillatori: uno presso il comune, uno a Vagli Sopra e un altro a Roggio. Un quarto è stato poi regalato alla Misericordia di Arni. L'iniziativa è avvenuta in collaborazione con l'A.S.B.U.C.