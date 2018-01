Garfagnana



Tre Castelli, un nuovo modo di fare ristorazione

mercoledì, 17 gennaio 2018, 18:24

di loreno bertolacci

Rinnovando la gestione da qualche mese, è stata rinnovato anche il modo di fare ristorazione, attribuendo un valore aggiunto al rapporto cliente-ristoratore. Una delle caratteristiche peculiari di questo modo diverso di servire pietanze ai tavoli è stato quello di ripensare un lavoro vecchio di secoli; quello di creare un clima familiare nel quale si possano ordinare come in altri locali le varie portate aggiungendo però quelle richieste di variante o quei suggerimenti che le rendono uniche, plasmate o meglio manipolate su misura del cliente finale che deve rimanere senza ombra di dubbio soddisfatto. La stessa soddisfazione che si dovrà poi avere quando si passa dalla cassa, con i prezzi giusti per piatti da chef.



Altro fiore all’occhiello è la continua ricerca di nuovi primati in cucina con la partecipazione a concorsi culinari che hanno visto Andrea Pierantoni, il pizzaiolo del ristorante “Tre Castelli” residente a Fornaci di Barga, piazzarsi sul primo gradino del podio nel concorso del quattordici novembre a Firenze titolato “Pizza da Oscar”. Un concorso nazionale non facile, organizzato da “pizzarte accademia”, che ha visto concorrenti provenienti da tutta Italia. Iniziato a settembre con l’iscrizione di tremila pizzaioli provenienti da ristoranti e pizzerie rinomate della penisola, dopo una prima dura selezione dei quattrocento prescelti a gareggiare, nella finale tra cento e più finalisti, il nostro pizzaiolo locale Andrea è riuscito a portare nella media valle del Serchio un meraviglioso primo posto nella categoria “pizza gourmet”. Una finale molto impegnativa e combattuta tra colleghi professionisti valutati da una giuria esperta nel settore della ristorazione italiana, finale che però ha visto trionfare il pizzaiolo del ristorante “Tre Castelli”.



E se il buon giorno si vede dal mattino ci sembra proprio che ci sia il sole, ammirando e gustando i piatti serviti, vere e proprie “opere d’arte in cucina”, che evidenziano la professionalità e soprattutto la passione dello staff del ristorante. Motivo in più per visitare i borghi ed i paesaggi della Garfagnana, con le sue rocche medioevali ed i “Tre Castelli” che in questo caso sono fortificazioni per un palato sempre più esigente alla ricerca di specialità locali e non e soprattutto un nuovo modo di fare una “ristorazione gentile”. Un gusto nel fare ristorazione che, oltre ad accontentare il palato, accontenta anche al vista con piatti che sono vere e proprie opere d’arte.