Un affollato "Open Day" alla scuola secondaria di Camporgiano

sabato, 27 gennaio 2018, 10:58

L'opera è stata realizzata dai fratelli Discolo, all’interno di un’anfora in terracotta dell’altezza di circa un metro con un effetto luci ed uno zampillio d’acqua che insieme trasmettono parecchie emozioni a chi si presta a guardarlo

sabato, 27 gennaio 2018, 10:26

Cronica carenza di personale, peggioramento del servizio e delle condizioni di lavoro, mancato confronto con le sigle sindacali. Sono queste le motivazioni principali per cui Uilposte Toscana e Slc-Cgil Toscana hanno deciso di proclamare sciopero degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive dal 26 gennaio al 20 febbraio 2018 in tutta...

venerdì, 26 gennaio 2018, 16:28

In Garfagnana la neve ha raggiunto un'altezza di 20/50 centimetri. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia e anche tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici

venerdì, 26 gennaio 2018, 14:42

Nei giorni scorsi presso il museo della Linea Gotica, ubicato a Molazzana, si è tenuto un interessante convegno sugli avvenimenti verificatesi in Garfagnana nella seconda guerra mondiale, tra il settembre 1943 e l’aprile 1945

venerdì, 26 gennaio 2018, 11:24

I Canali Ruffa e Barca, a Gallicano, tonano in sicurezza, grazie ai lavori che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord sta completando con le risorse dell’Unione europea, intercettate sulla linea di finanziamento del Piano di sviluppo rurale

venerdì, 26 gennaio 2018, 10:18

C’è un imprenditore, un piccolo imprenditore del settore edilizio, che sembra in dirittura d’arrivo per essere scelto per fronteggiare il fuoco di fila dello sbarramento renziano