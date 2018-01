Unione Comuni Garfagnana, il consiglio approva il piano intercomunale di protezione civile

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 15 gennaio 2018, 16:38

Si svolgeranno oggi alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Vagli Sopra i funerali Agostino Matteo Landi, 70 anni, ma da tutti conosciuto come Agostino, sindaco di Vagli Sotto dal 1995 al 2004 e noto esponente del Partito socialista italiano in Garfagnana e a livello provinciale

lunedì, 15 gennaio 2018, 12:58

Ennesima tragedia in alta Garfagnana. Stamattina, intorno alle 12, due uomini, entrambi di Empoli, sono rimasti intossicati in un'abitazione privata, presumibilmente, dal monossido di carbonio. Uno, Marco Alberighi di 40 anni, è deceduto, l'altro, M.D.G., di 43 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello con Pegaso

lunedì, 15 gennaio 2018, 11:30

In vista delle imminenti elezioni politiche la Lega Nord sezione Medievale/Garfagnana e Lucca/Piana promettono battaglia sul territorio con veto per gli alleati di centrodestra

lunedì, 15 gennaio 2018, 09:53

I relatori di tale evento sono stati Angiolo Masotti e Luigi Casanovi che hanno illustrato, anche con l’ausilio di audiovisivi, gli avvenimenti svoltesi nel corso degli eventi bellici oggetto dell’incontro organizzato dai Donatori di Sangue di Poggio-Camporgiano e dall’AssociazioneVolsci

domenica, 14 gennaio 2018, 10:27

Cristiano Tamarri, per il direttivo Pd di Fabbriche di Vergemoli, interviene sulla vicenda giudiziaria che ha visto protagonista il dottor Roberto Bufo, ex amministratore del luogo, per chiedere al sindaco Michele Giannini di sospenderlo dall'incarico di componente del comitato di rappresentanza dei cittadini

sabato, 13 gennaio 2018, 20:45

Officina Natura propone per il week-end del 3-4 febbraio una suggestiva ciaspolata in notturna con pernotto al rifugio Burigone (1420 m) a San Pellegrino in Alpe. Ritrovo a San Pellegrino in Alpe, centro storico più alto dell'Appennino Tosco-Emiliano