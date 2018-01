Garfagnana



“Vuoi il mio posto? Prendi il mio handicap”: Vagli dalla parte dei disabili

venerdì, 19 gennaio 2018, 16:26

Il comune di Vagli si schiera con Luccasenzabarriere dalla parte dei disabili e delle mamme. L’associazione ha infatti consegnato al sindaco Mario Puglia undici cartelli da installare in altrettanti stalli per parcheggiare le auto: dieci per i posti riservati ai disabili, con sopra la scritta provocatoria “Vuoi il mio posto? Prendi il mio handicap”, uno per un “parcheggio rosa” dedicato alle mamme in gravidanza e per i neo-genitori.

È stato il presidente di Luccasenzabarriere, Domenico Passalacqua, a consegnare personalmente i segnaposti al primo cittadino. Presente anche Marco Biagi della ditta Biagi Motors di Capannori, alla cui generosità si deve la realizzazione materiale dei cartelli. “È una bella cosa – ha commentato il sindaco Puglia – e per un comune in cui arrivano circa 250mila persone è un’iniziativa importante”. Sono tanti infatti i turisti che si recano nel piccolo comune della Garfagnana per visitare le diverse attrattive turistiche, come il ponte sospeso e il volo dell’angelo. I cartelli serviranno a sensibilizzare i numerosi turisti sulla necessità di rispettare i posti auto riservati ai disabili e alle donne in gravidanza.

Dopo Porcari, Vagli sarà così il secondo comune della Provincia a installare sul territorio le insegne preparate dall’associazione. “Ringraziamo l’amministrazione comunale di Vagli e il sindaco Puglia per la loro disponibilità – ha spiegato Passalacqua – Il nostro obiettivo è diffondere il più possibile questi cartelli sul territorio lucchese. Per questo lanciamo un appello anche agli altri comuni”.