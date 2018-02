Garfagnana



Allerta meteo, codice giallo per neve in Garfagnana

sabato, 24 febbraio 2018, 13:36

La sala operativa del Centro Funzionale Regionale ha emesso un codice giallo rischio neve, dalle ore 24 di stasera alle ore 24 di domani (25 febbraio).



Il Centro Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione Comuni Garfagnana è già operativo in soglia di attenzione ed ha allertato tutti i Comuni della Garfagnana che a loro volta hanno verificato l'attivazione nei territori di competenza del "piano neve" con i propri mezzi spargisale e spalaneve.



Il Responsabile della Protezione Civile dell'Unione Comuni Mauro Giannotti: " Il Centro seguirà attentamente l'evolversi delle condizioni metereologiche. Il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano della Stazione di Lucca, in stretta collaborazione, ci evidenzia come l'innalzamento termico delle ultime ore, soprattutto in Appennino, possa costituire rischio valanghe di livello 3 su una scala di 5, suggerendo quindi di evitare di avventurarsi nella zona per possibili cadute improvvise di neve, dal momento che repentini sbalzi di temperatura possono generare pericolosi piani di scorrimento scivolosi con distacco di placche di neve. Suggeriamo quindi la massima prudenza e rinnoviamo l'invito anche agli escursionisti più esperti di muoversi adeguatamente attrezzati".

La concomitanza di un flusso di correnti orientali sulla Toscana dovuto a un'area di bassa pressione sul Tirreno con l'ingresso di aria molto fredda dall'Europa orientale determinerà, per la giornata di domani, condizioni favorevoli a nevicate sparse fino a bassa quota. Tutta la regione sarà inoltre interessata da forti raffiche di vento Grecale.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso il codice giallo per neve e vento su tutta la regione a partire dalla mezzanotte di stasera, sabato 24 febbraio, fino alla stessa ora di domani, domenica 25. Per il vento, codice giallo a partire dalle ore 13 di oggi sulle zone centrali della regione.

Ecco in dettaglio la situazione prevista.

NEVE: Domani, domenica, nevicate sparse, e in genere di debole intensità, fino in pianura, più frequenti in Appennino e sulle zone centrali e meridionali della regione. Tendenza ad attenuazione e cessazione dei fenomeni dalla sera. Sono previsti accumuli generalmente inferiori ai 2 cm in pianura, possibili su tutta la regione; fino a 10 cm a quote di collina e fino a 20-25 cm a quote di montagna.

VENTO: oggi, sabato, e domani, domenica, venti di Grecale su tutta la regione, con raffiche localmente forti, fino a 60 -70 km/h sull'Arcipelago, fino a 50-60 km/h nell'interno e fino a 80 km/h in Appennino.

MARE: Oggi e domani mari molto mossi al largo o temporaneamente agitati.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.