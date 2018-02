Allerta meteo per neve

Altri articoli in Garfagnana

Nella mattina di mercoledì non esclusi valori minimi inferiori ai -10 °C nelle valli riparate dal vento, in particolare Val di Chiana, Val d'Orcia, Garfagnana, Lunigiana, Val Tiberina, alto Mugello e Casentino

"Abbiamo il dovere di stabilizzare l'esistenza del nostro popolo e proprio per questo vogliamo il "Mutuo sociale", ovvero rivoluzionare il concetto di mutuo prima casa". Lo afferma Riccardo Bergamini, candidato al Senato per la lista CasaPound Italia

Il Consiglio dell’Unione Comuni Garfagnana ha approvato puntualmente, in scadenza ordinaria entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione 2018-2020 insieme all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, che detta le linee di azione per prossimi anni

La sala operativa della protezione civile ha emesso un aggiornamento dello stato di vigilanza per il perdurare delle condizioni meteo che portano gelo con neve e vento freddo di Grecale che rinforza a partire dalla sera di oggi e per tutta la giornata di domani

L'Unione dei comuni della Garfagnana, data l'allerta meteo prevista per il week-end, ospita presso la sede operativa intercomunale del centro di Orto Murato un presidio h24 del soccorso alpino per far fronte alle eventuali emergenze in montagna. L'appello del responsabile di protezione civile

Lo ha annunciato l’assessore al bilancio, Raffaella Rossi, ricordando come a fronte di un servizio sempre più preciso e puntuale è stato anche possibile praticare nel 2018 delle riduzioni di tariffa che per le famiglie oscillerà tra l'8 per cento e il 15 per cento