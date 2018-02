Garfagnana



Allerta, presidio Sast presso l'Unione. Giannotti: "Massima prudenza in montagna"

giovedì, 22 febbraio 2018, 13:54

di andrea cosimini

Data l'allerta meteo che interesserà il nostro territorio per tutto il week-end, con freddo intenso e precipitazioni nevose, la sala operativa del centro intercomunale dell'Unione dei Comuni della Garfagnana ha deciso di ospitare presso la sua sede, in località Orto Murato a Piano Pieve, un presidio del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano di Lucca attivo 24 ore su 24. Le squadre del Sast, da sempre in prima linea per quanto riguarda gli interventi di soccorso in montagna, avranno così un punto di pronta partenza in caso di segnalazioni urgenti nelle ore di allerta.



"Visto il rischio ghiaccio - ha esordito il responsabile della protezione civile dell'Unione Mauro Giannotti - facciamo un appello affinché si eviti, qualora possibile, di recarsi in montagna nel week-end o, nel caso, si disponga di tutta l'attrezzatura necessaria. In certe condizioni, infatti, è necessario essere esperti prima di avventurarsi sulle cime".



"La scelta di mettere a disposizione la nostra sede - ha spiegato Giannotti - è per dare al Sast la possibilità di intervenire rapidamente, in caso di urgenza, viste le bassissime temperature attese per cui anche un piccolo infortunio, in queste condizioni, può risultare rischioso nel caso in cui si passi la notte all'addiaccio".



"Approfitto infine - ha concluso il responsabile - per elogiare l'attività degli operatori del soccorso alpino, con i quali collaboriamo da sempre come Unione dei Comuni, e raccomando ancora una volta massima attenzione e prudenza a tutti gli amanti della montagna".