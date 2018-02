Garfagnana : corfino



Autobus guasto si appoggia su un fianco e lascia a piedi gli studenti

sabato, 24 febbraio 2018, 09:53

di andrea cosimini

Come le ciliegie, un guasto tira l'altro. Un pullman Ctt Nord, modello Iveco Euroclass, targato K4062, con 21 anni di onorato servizio sulle spalle, si è fermato stamattina in piazza a Corfino, nel comune di Villa Collemandina, per un guasto improvviso che ha lasciato a piedi gli studenti delle scuole di Castelnuovo e di Barga.



Il mezzo si è appoggiato su un fianco, quello sinistro, probabilmente a causa di un guasto al sistema di bilanciamento, denominato elipress, comandato da una centralina elettronica che non ha mandato il segnale per il caricamento dell'aria.



L'autobus si è fermato precisamente alle 6.55 ed era diretto, in quel momento, nel capoluogo. E' rimasto però fermo fino alle 7.40, per quasi un'ora, prima di essere trasferito in officina a Pieve Fosciana. Nel frattempo gli studenti si sono dovuti arrangiare per raggiungere le scuole, chi chiamando i propri genitori, chi semplicemente rinunciando alla mattinata scolastica ritornandosene a casa.



Ad essere saltata, però, non sarebbe stata solo la corsa Corfino-Castelnuovo. Ma anche tutte le altre previste dal pullman stamattina. Con notevoli disagi anche per gli studenti delle scuole di San Romano in Garfagnana e Camporgiano. Il mezzo, da tabella di marcia, doveva infatti raggiungere il capoluogo garfagnino alle 7.35, per poi ripartire e arrivare a San Romano alle 8.20, quindi a Camporgiano alle 8.30, e infine ritornare a Castelnuovo alle 8.55.



Amareggiati gli studenti: "Ormai questi pullman sono troppo datati e non sono più in grado di garantire il servizio pubblico. Anche all'interno sono tutti sporchi e pieni di polvere".



Il veicolo in questione, inoltre, sarebbe già stato segnalato molto tempo fa. Alcuni studenti si sarebbero addirittura lamentati della puzza di gasolio che certe volte si fa sentire all'interno del mezzo causando lievi bruciori agli occhi e alla gola. Di tutto questo è già stato informato il sindacato Cub Trasporti.