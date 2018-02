Garfagnana



Baccelli (Liberi e Uguali) si presenta: “Vogliamo garantire l’uguaglianza sociale e i diritti per tutti”

sabato, 10 febbraio 2018, 15:28

di michele masotti

La prima tappa elettorale in Garfagnana di Luca Baccelli, candidato al Senato nel collegio uninominale di Lucca-Massa Carrara per Liberi e Uguali, è stata Pieve Fosciana, dove è stata inaugurata la sede del partito che ha come leader Pietro Grasso. Assente, a causa del grave lutto familiare che l’ha colpita (La redazione de La Gazzetta del Serchio rinnova le più sentite e sincere condoglianze nda), Cecilia Carmassi, che correrà sempre nel collegio uninominale di Lucca, ma per la Camera dei Deputati. “Avevamo chiesto a Cecilia se fosse il caso o meno di rinviare questa giornata” – ha esordito Baccelli- “ma lei ha fortemente voluto che questa iniziativa si svolgesse. Penso che anche suo padre Luigi avrebbe voluto.” Luca Baccelli, un passato con i DS e nel PD dal 2007 al 2013 per poi uscire con l’elezione a segretario di Matteo Renzi, ha ribadito come Liberi e Uguali si propone di diventare un punto di supporto e di riferimento per le persone che devono fare maggiormente i conti con le difficoltà del mondo di oggi.

“C’è bisogno di un progetto politico come questo in Italia” – dichiara l’esponente di Liberi e Uguali che il prossimo 4 marzo dovrà vedersela con Andrea Marcucci (PD), Massimo Mallegni (FI), Sara Paglini (M5S) e Riccardo Bergamini (Casapound) come principali avversari- “perché la sinistra è troppo frammentata e non è più un punto di riferimento istituzionale. Quello che c’era di sinistra nel Partito Democratico si è oramai dissolto. Dobbiamo garantire l’uguaglianza sociale e il rispetto dei diritti per chiunque. Dobbiamo avere la capacità di parlare, ascoltare e aiutare le persone che si trovano maggiormente in difficoltà.” L’avventura politica di Liberi e Uguali non si esaurirà con il voto del 4 marzo, afferma Baccelli assieme ai membri garfagnini del coordinamento di questa nuova forza politica. “Al di là di quello che sarà il risultato elettorale, certamente importante“- prosegue Luca Baccelli- “sarà importante radicarsi sul territorio e coinvolgere, non solo i soggetti che militano nei nostri quadri, ma anche esponenti della società civile.La competizione elettorale, vuoi per i vari rapporti di forza, sarà dura ma spesso e volentieri Davide sconfigge Golia. “ Della sfida elettorale a distanza con il fratello Stefano, che correrà con il PD nel collegio uninominale di Lucca per la Camera dei Deputati, Luca Baccelli ha dichiarato che l’attività politica non viene mischiata con gli affetti familiari. Nel loro programma Liberi e Uguali hanno come punti cardini la dignità del lavoro, con la reintroduzione dell’articolo 18, l’alleggerimento dei redditi bassi e medi, diritti per tutti, abolizione delle tasse universitarie e la difesa del territorio dai rischi idrogeologici. Nel corso dell’incontro con gli elettori, è intervenuto anche Alberto Comparini, ex consigliere provinciale fino al 2015 in quota Sel e membro del coordinamento provinciale di questa nuova forza politica, che ha affermato come “questo partito stia cercando di portare avanti quei valori della sinistra che sembravano persi. Saremo sempre dalla parte dei più deboli e faremo valere i diritti dei lavoratori, oltre che potenziare la sanità pubblica, aspetto peculiare per la vita quotidiana della nostra valle. Anche il rispetto dell’ambiente sarà un tema sul quale punteremo molto. In questi giorni sto notando come tanta gente si sta avvicinando al nostro partito e ciò, a pochi giorni dalle elezioni, non può che farmi piacere.

Comparini ha concluso con un’interessante considerazione personale: “ Non credo che noi portiamo via voti al PD, bensì ritengo piuttosto che Liberi e Uguali avrà il merito di riportare a votare tante persone che si erano disinteressate alle politiche. Puntiamo a strutturarci sul territorio in vista delle amministrative del prossimo anno. Colgo l’occasione per rinnovare le più sentite condoglianze a Cecilia Carmassi per la morte del padre Luigi.”