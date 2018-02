Garfagnana



Bergamini: "Ecco perché quello per CasaPound non è un voto inutile"

mercoledì, 14 febbraio 2018, 18:28

Riccardo Bergamini, candidato lucchese al Senato per CasaPound Italia, interviene sul dibattito circa il 'voto utile', spiegando perché votare CasaPound. "Più le elezioni si avvicinano, più le simpatie per CasaPound crescono - scrive in una nota Riccardo Bergamini - purtroppo però molti sono ancora frenati dalla cosiddetta logica del 'voto utile'. Ma quello per CasaPound non è assolutamente un voto inutile, per almeno tre motivi. Innanzitutto voteremo una legge elettorale che non consente a nessuno di governare, perché non c'è nessuno che può prendere oltre il 40% e prendere il 70% dei collegi uninominali. È chiaro che nessuno vincerà e non ci sarà nessun governo di centrodestra o centrosinistra, ma ci sarà un grande inciucio. E sappiamo già che Forza Italia è pronta ad appoggiare un governo di grande coalizione.



"Secondo - continua Bergamini - questa legge elettorale non prevede nessun premio di maggioranza. Non è che votando CasaPound si impedirà al centrodestra di raggiungere una certa soglia, oltre la quale esso potrà governare da solo. Un 3% dato a CasaPound assicurerà che ci siamo 12 parlamentari di CasaPound al posto di 12 deputati centristi già pronti al tradimento della volontà degli elettori. Terzo motivo, se si formasse un eventuale governo sovranista, saremo pronti a sostenerlo esternamente - senza richieste di poltrone, da specificare bene - qualora esso ci proponga concrete politiche volte all'uscita dall'euro e a fermare l'immigrazione."



"Votare CasaPound - conclude Bergamini - non è quindi un voto sprecato, anzi è il voto più forte che si possa esprimere oggi. Siamo una realtà capace e concreta, con uomini e donne pronti a schierarsi al fianco del proprio popolo. Con Simone di Stefanocandidato premier puntiamo ad entrare in Parlamento. Associazionismo, progetti editoriali, protezione civile, sport, cultura e soprattutto una grande forza militante che conta oltre 100 sedi reali e attive su tutti il territorio nazionale. Votateci e metteteci alla prova. Non ve ne pentirete."