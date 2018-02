Bianchi e Gini (PalP) si presentano in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 15 febbraio 2018, 19:00

Piero Landi, imprenditore, candidato alle prossime elezioni politiche per il Movimento 5 Stelle, è stato espulso dopo le indiscrezioni sulla sua appartenenza alla loggia Francesco Burlamacchi di Lucca

giovedì, 15 febbraio 2018, 14:35

Aperti tutti gli impianti al Casone di Profecchia, nel comune di Castiglione di Garfagnana, per un week-end che si preannuncia all'insegna del divertimento. La neve ha raggiunto un'altezza di 50-70 centimetri, le temperature sono eccezionali, e si scia che è una bellezza sulle piste di discesa e sui campi scuola

mercoledì, 14 febbraio 2018, 18:28

Riccardo Bergamini, candidato lucchese al Senato per CasaPound Italia, interviene sul dibattito circa il 'voto utile', spiegando perché votare CasaPound

mercoledì, 14 febbraio 2018, 17:48

A 18 giorni spaccati dalle elezioni politiche ecco la lista completa dei candidati alla Camera e al Senato nei collegi uninominali e plurinominali che interessano la provincia di Lucca. Una sorta di “vademecum” per tutti gli elettori della zona impegnati al voto

mercoledì, 14 febbraio 2018, 17:28

Al centro della discussione sarà il progetto di realizzazione di un nuovo palazzo comunale in Fabbriche a seguito delle indagini tecniche commissionate che hanno evidenziato un non allineamento dell’attuale edificio agli standard richiesti dalla normativa sismica vigente

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:55

Riccardo Zucconi, candidato al collegio della Camera dei Deputati di Lucca, Piana,Versilia, Valle del Serchio e della Lima per il centrodestra unito commenta il silenzio di Stefano Baccelli in merito all'appello di un impegno comune per garantire la sicurezza ai cittadini della provincia