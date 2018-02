Garfagnana : turrite cava



Casa inagibile dopo l'incendio, ferito il proprietario

venerdì, 23 febbraio 2018, 21:14

di andrea cosimini

Attimi di paura questa sera a Turrite Cava, nel comune di Gallicano. Intorno alle 19.20, infatti, è arrivata alla centrale dei vigili del fuoco una richiesta d'intervento per un incendio scoppiato in un'abitazione della zona.



L'appartamento, situato al piano terra di una struttura a più piani, è stato fortemente danneggiato dalle fiamme tanto da costringere i vigili intervenuti a dichiararlo inagibile. Nel frattempo è dovuto intervenire anche un mezzo del 118 per soccorrere il giovane proprietario, un ragazzo tra i 25 e i 30 anni, che ha riportato alcune scottature sul corpo pur non risultando in gravi condizioni. Sul posto anche una squadra della radiomobile dei carabinieri.



Sia la dinamica che le cause dell'incendio sono ancora tutte da accertare. Da una prima e sommaria ricostruzione, fatta dalle forze dell'ordine, pare però che il giovane proprietario abbia avvertito una forte vampata di calore non appena aperta la porta di casa. Forse un corto-circuito, probabilmente già in atto, ha destato un principio d'incendio che poi ha finito per recare danni ingenti alla casa che ospitava al suo interno numerose cianfrusaglie e addirittura una bomboletta gpl.



Il ragazzo sarebbe riuscito comunque a scappare dal retro dell'abitazione e a chiamare aiuto. Alcune persone, sentendo il rumore, si sarebbero quindi attivate per chiamare immediatamente i soccorsi.



Particolarmente danneggiato è risultato essere il soffitto dell'abitazione, complice anche la sua altezza poco elevata. I danni ingenti al solaio hanno infatti costretto i vigili del fuoco a dichiarare inagibile l'abitazione una volta domate le fiamme. Per fortuna, comunque, al piano superiore non abitava nessuno.



Il proprietario, che abitava da solo all'interno dell'abitazione, se l'è cavata con qualche scottatura e non risulta essere in pericolo di vita. Tant'è che è sempre rimasto cosciente, anche dopo l'arrivo dei sanitari, salendo autonomamente all'interno dell'ambulanza. E' stato comunque trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Castelnuovo per ulteriori accertamenti. Ancora, infatti, non si conosce l'entità precisa delle ferite.