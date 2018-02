Ciaspolata in notturna con il Cai: partenza dal Casone

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 16 febbraio 2018, 09:41

Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della Sanità e, per quanto riguarda le attività connesse all'assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili

venerdì, 16 febbraio 2018, 00:25

La campagna elettorale è entrata nella fase decisiva e i vari candidati al Parlamento fanno campagna sul territorio. Molto presenti gli attivisti e i simpatizzanti della Lega, che a Gallicano, hanno dato il benvenuto all'onorevole Guglielmo Picchi, capolista per il partito nel collegio Lucca, Massa, Prato, Pistoia

giovedì, 15 febbraio 2018, 19:00

Piero Landi, imprenditore, candidato alle prossime elezioni politiche per il Movimento 5 Stelle, è stato espulso dopo le indiscrezioni sulla sua appartenenza alla loggia Francesco Burlamacchi di Lucca

giovedì, 15 febbraio 2018, 14:35

Aperti tutti gli impianti al Casone di Profecchia, nel comune di Castiglione di Garfagnana, per un week-end che si preannuncia all'insegna del divertimento. La neve ha raggiunto un'altezza di 50-70 centimetri, le temperature sono eccezionali, e si scia che è una bellezza sulle piste di discesa e sui campi scuola

giovedì, 15 febbraio 2018, 11:47

Per venerdì 16 febbraio sono organizzate le prime iniziative pubbliche di presentazione ai cittadini di programmi e candidati: alle 18 a Pieve Fosciana presso la sala consiliare del comune; poi alle ore 21 a Piazza al Serchio presso la Camera del Lavoro Spi Cgil

mercoledì, 14 febbraio 2018, 18:28

Riccardo Bergamini, candidato lucchese al Senato per CasaPound Italia, interviene sul dibattito circa il 'voto utile', spiegando perché votare CasaPound