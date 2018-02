Consiglio comunale aperto a Fabbriche sulle sorti del palazzo comunale

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 14 febbraio 2018, 18:28

Riccardo Bergamini, candidato lucchese al Senato per CasaPound Italia, interviene sul dibattito circa il 'voto utile', spiegando perché votare CasaPound

mercoledì, 14 febbraio 2018, 17:48

A 18 giorni spaccati dalle elezioni politiche ecco la lista completa dei candidati alla Camera e al Senato nei collegi uninominali e plurinominali che interessano la provincia di Lucca. Una sorta di “vademecum” per tutti gli elettori della zona impegnati al voto

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:55

Riccardo Zucconi, candidato al collegio della Camera dei Deputati di Lucca, Piana,Versilia, Valle del Serchio e della Lima per il centrodestra unito commenta il silenzio di Stefano Baccelli in merito all'appello di un impegno comune per garantire la sicurezza ai cittadini della provincia

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:23

Assegnati dalla regione Toscana al comune di San Romano in Garfagnana, quale capofila della gestione associata dei servizi per la prima infanzia con i comuni di Camporgiano, Vagli Sotto, Piazza al Serchio, Minucciano e Sillano/ Giuncugnano, fondi per oltre 156 mila euro

mercoledì, 14 febbraio 2018, 12:01

Con la presentazione dei candidati è ufficialmente partita la campagna elettorale della lista di centrodestra Noi con l’Italia Udc. Anche l’onorevole Nedo Lorenzo Poli è candidato nel collegio plurinominale Lazio 2, che comprende le provincie di Latina e Frosinone

mercoledì, 14 febbraio 2018, 09:33

La passione per la storia, la ricerca e la divulgazione ancora anima gli "Amici della Fortezza delle Verrucole", nel comune di San Romano, i quali tornano a condividere alcune pillole di storia, notizie e fatti che riguardano il fortilizio rinascimentale